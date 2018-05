Detenen a Reus la dona de Víctor Terradellas, Judit Aixalà

L'arrest s'ha produït després que la Policia Nacional escorcollés el seu domicili en el marc de l'operació pel presumpte desviament de 2 milions d'euros de subvencions de la Diputació de Barcelona

"Hay que dejar que esta CHUSMA se exprese."



¿Algo que decir de esta mierda con placa y pistola hoy en Reus refiriéndose a los independentistas? @policia pic.twitter.com/97XCeSugAG — Bernat Castro (@Berlustinho) 24 de maig de 2018

Agents de la Policia Nacional han traslladat a la comissaria de la Verneda, a Barcelona, en qualitat de detinguda i emmanillada, Judit Aixalà, la dona del president de la Fundació CATMón, a la qual han arrestat en el marc de la macrooperació pel presumpte desviament de 2 milions d'euros de subvencions de la Diputació de Barcelona. Ho han fet al desenllaç d’un escorcoll que s’ha allargat durant més de tres hores, amb les persianes abaixades, al número 7 del carrer de les Carnisseries Velles, a Reus, on hi ha localitzat el domicili particular d’Aixalà. L’advocat que l’ha assistit en un primer moment, Lluís Llibert, que forma part del col·lectiu d’Advocats Voluntaris de l’1-O, ha explicat que els agents «han escorcollat la casa de dalt a baix» i «han pres documentació, carpetes i algunes petites agendes, no sé si també un ordinador portàtil» en dues o tres caixes. L’ordre d’escorcoll «feia menció a la malversació», apuntava Gibert, que cap a la una del migdia estava pendent d’accedir, a través del jutjat, a una còpia de la mateixa ordre. El lletrat tampoc no concretava si Aixalà tenia alguna responsabilitat dins la Fundació CATMón ni si el domicili en suposaria la seu social o hi estaria vinculat d’alguna forma.La detenció d’Aixalà s’ha produït cap a dos quarts d’una del migdia, enmig d’una gran expectació mediàtica, i el desplegament policial, molt ampli, pràcticament ha coincidit en el temps amb la concentració que du a terme cada dia a les dotze al Mercadal el col·lectiu d’Avis i Àvies de Reus per la Llibertat. Alguns dels qui estaven presents a la plaça han cridat «fora les forces d’ocupació» i «ja estan muntant el número» als policies que conduïen vehicles no logotipats, estacionats a l’entrada de Carnisseries Velles, on s’han endut la dona de Víctor Terradellas cap a la comissaria de la Verneda. Un grup de gent ha acompanyat part dels policies, que havien generat un cordó a la porta del número 7 per la sortida d’Aixalà i l’han dut caminant al Mercadal, fins a les Peixateries Velles, on els esperaven dues o tres furgones.Al matí, el desplegament, emmarcat en l’Operació Estela, també s’havia fet visible al Camí de Tarragona. En aquest sentit, i a preguntes dels periodistes, Lluís Gibert qualificava de «sobredimensionada» la presència policial i valorava que «no he vist mai un desplegament d’aquest tipus en escorcolls per drogues o assassinats en sèrie. Semblava que estiguéssim davant d’una situació molt greu». L’advocat precisava que «la col·laboració d’ella ha sigut absoluta, davant l’ordre judicial d'escorcoll» i el tracte per part dels agents, «també totalment correcte» tot i que «l’emmanillament en aquestes circumstàncies potser és una mica exagerat però, de vegades, són els protocols». Serà en les properes hores quan comenci a definir-se com s’articularà la defensa d’ella.