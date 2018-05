Un grup criminal europeu va intentar estafar més de 30.000 euros a l'Ajuntament de Reus

L'organització cirminal que actuava arreu d'Europa ha estafat més de 8 milions d'euros a tot l'Estat

Actualitzada 23/05/2018 a les 13:55

Una organització criminal que actuava arreu d'Europa va intentar estafar més de 30.000 euros a l'Ajuntament de Reus, segons han confirmat els Mossos i el mateix consistori. L'organitzacióm, que ha estat desmantellada en una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Espanyola i la Policia Romana i que ha estafat més de 8 milions d'euros arreu de l'Estat, estafava tant a administracions públiques fent-se passar per proveïdors a qui es devien diners com a particulars amb falsos anuncis de lloguer d'habitatges o el 'phishing'. El grup comptava amb nombroses cèl·lules, per la qual cosa quan eren neutralitzades per la policia l'acció delictiva del grup no es veia afectada. A més, l'organització comptava amb departaments d'informàtica per enganyar a través del 'phishing', de falsificació, de logística de suport a les 'mules', que es desplaçaven de Romania a l'Estat per obrir comptes amb els diners defraudats i un altre que des dedicava al blanqueig. En total, s'han detingut 21 persones (14 a l'Estat i 5 a Romania), que eleven la xifra d'arrestats a 33.Pel que fa a la implicació de l'Ajuntament de Reus en aquest cas, el consistori ha estat víctima d'una estafa en grau de temptativa. És a dir, el grup criminal va intentar sostreure'ls diners, tot i que finalment no ho va aconseguir. En concret, l'organització delictiva va intentar estafar al consistori reusenc un total de 30.600 euros fent-se passar per un dels seus proveïdors per cobrar unes factures pendents. L'estafa no es va materialitzar gràcies a un sistema informàtic implantat per l'Ajuntament per evitar aquest tipus de successos.