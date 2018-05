Reus com a referent de la mobilitat elèctrica amb el 'Velèctric'

La mostra de vehicles elèctrics es realitzarà el 25 i 26 de maig a la Plaça Llibertat

Actualitzada 23/05/2018 a les 09:59

Reus aposta per la mobilitat elèctrica

La mostra de vehicles elèctrics de Reus, Velèctric, arribarà a la ciutat aquest cap de setmana 25 i 26 de maig. Aquesta és la tercera edició que Reus es proclama com a ciutat referent en la mobilitat elèctrica. La plaça Llibertat acollirà la mostra durant els dos dies, obert de 17.30 h a 21 h el divendres i de 10.30 h a 14 h i de 18 h a 21 h la jornada de dissabte.Aquesta mostra pretén donar a conèixer les possibilitats que ofereixen els vehicles amb energies alternatives al carburant fòssil. Enguany la exhibició compta amb 18 expositors, 7 d'ells com a novetat d'aquesta edició. A més, els visitants interessats podran provar els models elèctrics que s'exposen. Velèctric, també comptarà amb xerrades, a càrrec de l'empresa especialitzada en enginyeria i mobilitat elèctrica, Etecnic, i activitats dirigides als més petits de la casa. Es realitzarà un circuit gegant amb cotxes de radiocontrol, on els infants podran gaudir d'una jornada de conducció per la plaça. Així com un mural gegant perquè els nens i nens representin la seva idea de cotxe del futur.La ciutat disposa de 20 estacions de recàrrega elèctrica ubicades en 11 punts diferents, a més enguany està previst que s'instal·lin dos punts més; un a l'estació de trens i l'altre a l'avinguda Països Catalans. La càrrega a la xarxa municipal és gratuïta, i els vehicles elèctrics aparquen amb un descompte del 50% als pàrquings municipals. Aquesta any continua vigent la bonificació del 75% de l'impost de vehicles per a vehicles elèctrics. Segons dades municipals, el 2017 es van beneficiar de les bonificacions 33 vehicles elèctrics i 84 vehicles híbrids.