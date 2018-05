Mar Martínez de l'IES Lluís Domènech i Montaner de Reus guanya un premi Ficcions

La 10a edició ha batut rècord amb 3.953 estudiants de secundària inscrits a tot Catalunya, Illes Balears i País Valencià

Actualitzada 23/05/2018 a les 21:28

Aquesta tarda, La Pedrera-Casa Milà de Barcelona ha acollit el lliurament de premis de la 10a edició del concurs literari Ficcions, organitzat per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC). En l’acte, que ha començat a les 17h, s’han donat a conèixer els guanyadors del concurs i els premis territorials. Mar Martínez i Salvat, de l’IES Lluís Domènech i Montaner de Reus, ha estat qui ha aconseguit el Premi Territorial de Tarragona amb la història Vaig néixer per estimar-te, sota el pseudònim marmartineezz .Amb l’aforament complet, al voltant de 250 persones d’arreu del territori han conegut els guanyadors en directe. L’acte ha comptat amb la presència l’escriptor Jordi Sierra i Fabra, la directora dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura, Àngels Torras i Ripoll; el director de Promoció Educativa de l’IMEB, Joan Coma; la directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve i Zaragoza; i la vicepresidenta segona de l'AMIC i editora d'El Tot Mataró, M. Carme Rodríguez. També hi ha assistit Mohamed El Amrani, president de l’Associació Cultural Xarxa de convivència de Roses i de l’Associació AZAHARA i finalista de Ficcions en una edició anterior i el filòleg, traductor i escriptor Pau Vidal i Gavilán, qui ha fet un discurs jugant amb els noms dels grups finalistes.El Primer Premi del concurs l’ha obtingut el grup Generació2001, format per Celia Martínez, Júlia Sancho i Victòria Camacho del Centro de Estudios Dolmen de L’Hospitalet de Llobregat, per la història R31CH, i el Segon Premiha estat per a Víctor Pérez, de l’IES de La Jonquera, amb el relat Psicodèlia. El guanyador del guardó Professor més motivador de Catalunya ha estat Jaume Prat i Fabregat, del centre Maristes Valldemia de Mataró, premi al qual han optat cinc professors i professores finalistes d’arreu de Catalunya.Aquest ha estat el darrer dels cinc actes de lliurament de premis que s’han celebrat a Menorca, Eivissa, Mallorca i València. Les guanyadores de Millor Història de les Illes Balears, Roser Moll i Mascaró; i la Millor Història del País Valencià, Marina Navarro i Savall, també han estat al lliurament, ja que optaven al primer i al segon premi del concurs.A la demarcació de Tarragona la participació d’aquesta edició de Ficcions ha arribat als 166 alumnes de 21 centres educatius, dels quals 13 grups formats per 19 joves han aconseguit arribar a la final. En total, el concurs va tancar la seva desena edició el passat 26 de març amb una participació rècord de 3.593 inscrits d’entre 14 i 18 anys d’arreu de Catalunya (2.424 alumnes), País Valencià (553 alumnes) i Illes Balears (616 alumnes) provinents de 314 centres educatius diferents. Aquestes xifres suposen un rècord absolut en la història del concurs, ja que el resultat de participació s’ha incrementat més d’un 23% respecte a la novena edició.