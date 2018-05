La fàbrica de Nestlé de Reus produirà nous productes bio

El director general de la companyia assegura que la planta del Baix Camp encara té «capacitat per créixer»

Actualitzada 23/05/2018 a les 14:10

Relleu al capdavant de Nestlé

El director general de Nestlé España, Laurent Dereux, ha assegurat que la companyia no ha notat «cap impacte» per la situació política a Catalunya i ha negat haver rebut cap pressió per traslladar la seu fora del principat. Dereux ho ha explicat durant la seva trobada anual amb la premsa aquest dimecres, en la qual també ha anunciat que aposten per la producció ecològica amb el llançament dels seus primers productes bio a l'estat espanyol. La companyia preveu que les novetats bio aportin entre un 10 i un 15% de la seva xifra de negoci d'aquí cinc anys. Segons ha explicat Dereux, la fàbrica de Reus assumirà una part de la nova producció ecològica juntament amb les plantes de Sebares (Astúries) i Miajadas (Càceres). Aquestes tres fàbriques produiran el 65% dels productes bio que es comercialitzin a l'estat espanyol. Dereux ha afirmat que la planta de Reus encara té «capacitat per créixer» i ha destacat que és una «gran oportunitat» per a la fàbrica del Baix Camp.Dereux també ha afirmat que és una «bona notícia» per a la planta de Reus -que té una setantena de treballadors- que Nestlé hagi tancat un acord amb Starbucks per comercialitzar els productes de la cadena de cafeteries. «Podem imaginar que en el futur podrem tenir més producció de cafè torrat» que es farà a les fàbriques de Nestlé i, concretament a Reus, ja que és l'única a l'estat espanyol que produeix aquest tipus de cafè.Pel que fa a la producció ecològica, Dereux ha assegurat que es tracta d'una «tendència» que els consumidors demanden cada cop més. A banda dels productes ecològics, també aposten per productes «en favor de la salut» amb menys grasses, sal o sucre. Entre els nous llançaments, destaquen una nova gamma completa d'aliments infantils o cafè ecològic soluble i també en capsules.Els productes bio suposen només el 2% de la facturació del grup a l'estat espanyol. També ha explicat que els nous llançaments, innovacions i reformulacions d'aliments més sans suposin més del 40% del total de la seva xifra de negoci d'aquí cinc anys. En relació a la facturació del grup de cara a 2018, Dereux ha esperat mantenir les vendes de l'any anterior i millorar les dades d'exportacions.La d'aquest dimecres ha estat la darrera trobada de Dereux amb la premsa ja que es jubila aquest mes de maig. A partir del juny el nou director general de Nestlé España serà Jaques Reber, fins ara director general de Nestlé a Filipines.