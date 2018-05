Robots i videojocs com a teràpia per a persones amb trastorn mental

El centre Villablanca, del grup Pere Mata de Reus, estrena unes sales tematitzades adreçades a més de 600 usuaris

El centre Villablanca, que pertany al grup Pere Mata de Reus, introdueix petits robots i videojocs com a teràpia per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental. El centre ha reconvertit unes antigues habitacions que estaven en desús en sales tematitzades, de les quals en podran fer ús més de 600 usuaris de les residències i centres de dia. En aquest renovat espai, de més de 600 metres quadrats, s'hi ha fet cabuda per a les noves tecnologies. En concret, s'han adquirit cinc robots de diferent mides i característiques, des d'un dinosaure de peluix que s'alimenta amb fulles a un mini robot que, sobre la taula, s'il·lumina dels colors que detecta, passant pel tradicional joc de les parelles a través d'un ordinador. La inversió per adaptar aquest espai ha estat d'uns 200.000 euros -a més de 10.000 euros addicionals per a l'adquisició de la robòtica i material divers.