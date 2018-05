Reclamen al Sant Joan 171.000 euros d'interessos per factures de neteja

La UTE que va oferir servei al centre entre 2011 i 2013 ha portat al jutjat una clàusula del contracte

El centre estudia recórrer

La unió temporal d’empreses (UTE) a què l’Hospital Sant Joan va adjudicar al 2010 la neteja de les instal·lacions, i que hi va oferir servei durant més de dos anys, reclama a la societat municipal uns 171.200 euros en concepte d’interessos de demora en el pagament de factures.Tres mesos després que expirés el contracte que vinculava ambdues parts, la UTE, integrada per Valoriza Facilities i Servicios y Mantenimientos Prim, va enviar al Sant Joan un burofax demanant l’import en aplicació de la llei de contractes del sector públic, el qual va ser rebutjat per la presidenta de l’Hospital, tal com detalla una interlocutòria del Contenciós-Administratiu número 2 de Tarragona, per «no haver manifestat cap reserva ni objecció sobre els esmentats interessos al moment del cobrament principal, entre el 22 de juny del 2011 i el 12 de juliol del 2013». Les empreses de neteja van presentar recurs contenciós i hi van afegir la pretensió d’anul·lació d’una clàusula del contracte que considerava «abusiva» per fixar un termini de fins a 120 dies per als cobraments mensuals i que excediria el legalment establert.El jutge va rebutjar, amb data d’octubre del 2016, el recurs impulsat per la UTE, però aquest 28 de març la secció cinquena de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat parcialment la raó –després de recórrer– a les empreses de neteja i ha deixat sense efecte la interlocutòria de dos anys enrere. Aquesta darrera sentència, feta pública pel mateix TSJC, torna les actuacions al jutjat de procedència. Una sentència del TSJC deixa sense efecte una resolució anterior que donava la raó a l’Hospital.En la interlocutòria del 2016, l’Hospital Sant Joan defensava la inadmissibilitat del recurs presentat per la UTE perquè la clàusula que aquesta volia impugnar «l’hauria d’haver impugnat prèviament a la interposició del recurs mitjançant un recurs especial en matèria de contractació». La UTE, detalla el document, «va signar declaració responsable conforme la qual se sotmetia a tots els efectes als plec de condicions del contracte», «no va indicar res al burofax que va enviar a l’Hospital Sant Joan» i «no va interposar, en temps i forma, el recurs especial». El text apunta també que «la condemna al pagament de la quantitat que amb caràcter principal formula la recorrent requeria que, prèviament, per part d’aquest jutjat es declarés la nul·litat de la clàusula». I determina que «procedeix inadmetre la pretensió perquè el plec de condicions ha esdevingut ferm i consentit a tots els efectes per la demandant».La no anul·lació de la clàusula va convertir en incompetent el Contenciós-Administratiu 2 de Tarragona per jutjat la petició de 171.256 euros. La secció cinquena de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC estima ara parcialment el recurs d’apel·lació interposat i torna les actuacions al jutjat anterior. Les empreses de neteja, configurades en una UTE, van oferir servei de neteja, subministrament i reposició de material i dispensadors del centre. Fonts de l’Hospital Sant Joan de Reus consultades pel Diari Més es limitaven a precisar ahir que aquest «és un procés en tràmit judicial i s’està estudiant si interposar o no recurs».