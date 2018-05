El pont del barri Gaudí de Reus tindrà voreres amples i més il·luminació i seguretat

L’Ajuntament redactarà un estudi de reforma del túnel d’entrada a la zona amb el propòsit que Adif l’incorpori al seu pressupost

Aparcament i parc per a gossos

L’Ajuntament de Reus elaborarà un estudi per redefinir el pont que connecta l’avinguda dels Països Catalans amb el barri Gaudí, principal accés a la zona, que aglutina un important volum de trànsit i que transcorre per sota de la via del tren. La voluntat passa, segons ha pogut saber el Diari Més, per posar negre sobre blanc i traslladar a Adif, que és el titular del túnel, un projecte que permeti augmentar l’amplada de les voreres, aportar més seguretat als vianants i guanyar confortabilitat en l’entrada a peu al barri. També mirar d’estrènyer els carrils per limitar la velocitat del trànsit rodat, reemplaçar les actuals baranes per unes de mobiliari urbà i instal·lar, tenint en compte les característiques del pont, més il·luminació. Amb aquesta, el barri Gaudí es beneficiaria d’una nova millora, poc després d’haver inaugurat l’aparcament de superfície i un parc d’esbarjo per a gossos que han suposat 72.500 euros d’inversions.La intervenció en aquest punt era una reclamació més o menys recurrent dels veïns del barri, pel delicat estat i per les filtracions d’aigua que s’hi produïen en dies de pluges intenses. L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, de fet, ja havia hagut de fer obres l’any 2014 per actuar sobre l’estructura metàl·lica i el recobriment interior i exterior del pont, després que la humitat accelerés el deteriorament de les bigues del sostre i provoqués el despreniment de peces de formigó a una d’elles. L’estudi servirà per dignificar un espai de pas habitual per al veïnat i que necessitava arranjaments. Un cop amb el document a la mà, tal com precisen fonts municipals, l’Ajuntament s’adreçarà a Adif amb el propòsit que aquest l’inclogui al seu pressupost com a part d’un seguit d’encàrrecs vinculats a l’àmbit ferroviari i en què el consistori, seguint directius de l’alcalde Carles Pellicer, treballa ara.El projecte per al pont d’entrada, el barri Gaudí haurà d’afegir-lo als dos que ja ha inaugurat en els darrers dies. A finals de març, l’Ajuntament va obrir l’aparcament de superfície que resoldrà la necessitat de més places d’estacionament de vehicles i posarà final del problema d’inundacions dels solars situat entre l’avinguda de Barcelona i el carrer de Badalona. El disseny ha tingut en compte en tot moment les propostes dels veïns, fins al punt que en la fase de pintura es va decidir ampliar la capacitat del pàrquing i es van habilitar noves places per a cotxes. L’espai té una capacitat total per a 70 vehicles, que s’afegeix a la setantena places del primer aparcament, el qual va ser construït a tocar del carrer de Badalona. L’obra ha connectat el nou aparcament amb el primer i ha suposat una inversió de 57.700 euros.D’altra banda, també al març va posar-se en funcionament una nova zona d’esbarjo de gossos al carrer de Figueres. Aquesta té una superfície aproximada de 900 metres quadrats i ha costat 14.800 euros. S’hi han col·locat tanques de tancament a tot el perímetre i s’hi ha instal·lat, a més, tots els serveis necessaris per a la funció a què va destinat: una font per animals, bancs, papereres i dispensadors de bosses. Es tracta de la vuitena zona d’aquestes característiques, que l’Ajuntament està implantat en diferents parcs o terrenys municipals, i que volen donar resposta als suggeriments realitzats pels propietaris de gossos.