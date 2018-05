Aquest dimarts s'han iniciat els treballs de reasfaltat del vial

Bateria invertida

El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana ha redissenyat la senyalització horitzontal del passeig Mata, coincidint amb els treballs de reasfaltat del vial que s’han iniciat aquest dimarts, 22 de maig. El nou disseny permetrà guanyar unes 80 places d'aparcament, alhora que millorarà la mobilitat i reforçarà la seguretat del trànsit. S’ubicaran dues línies d’aparcament en bateria invertida als exteriors del passeig i dues noves fil eres d’aparcament en cordó a cada costat de la coca central.Així, una de les mesures que s’implantarà és el canvi de l'estacionament en bateria de la part exterior del passeig, per tal de fer-lo en bateria invertida. Amb aquest nou disseny —que l’Ajuntament fa anys que està implantat amb èxit en diferents punts de la ciutat— es facilita l’estacionament dels vehicles i es minimitza el risc que suposa sortir marxa enrera en una via de dos carrils de circulació. Amb l'increment de 80 places, el passeig Mata duplicarà els estacionaments disponibles i arribarà als 160 en total.L'alcalde, Carles Pellicer, ha recordat que des de fa unes setmanes l'Ajuntament executa un paquet d'inversions de 291.000 euros en la millora de l'asfaltat de diferents carrers de la ciutat. L'import se suma al pressupost ordinari que s'està destinant a la millora del paviment i que, en dos anys, superarà els 421.000 euros. En aquest sentit, l'alcalde ha explicat que es treballa amb un doble objectiu: millorar el manteniment dels carrers de la ciutat per posar-los al dia i garantir la seguretat del trànsit. És previst que els treballs en aquesta zona s'allarguin fins al dia 31 de maig. El regidor de Seguretat, Joaquim Enrech, i el regidor de Via Pública, Hipòlit Montseny, han acompanyat l'alcalde aquest dimarts durant la presentació de les millores al passeig Mata.El repintat de les zones d'aquests estacionaments en bateria invertida reduirà la llargada de les places dels 4,60m actuals a 4,35m. El tamany actual es considera excessivament gran per a l'ocupació d'un turisme, i amb les noves dimensions es guanyarà espai per incrementar el número de places amb dues noves fileres d’aparcament en cordó, a banda i banda de la coca central del passeig. Per poder fer aquesta ampliació ha calgut modificar l'amplada de les plataformes de les parades de bus existents, amb reduccions d’entre 20 i 75cm. L’obra, executada en col·laboració de la Brigada Municipal i l’empresa Reus Mobilitat i Serveis, s’ha portat a ter me en els darrers dies.L’altra mesura que s’implantarà és la reducció de l'amplada dels dos carrils de circulació en cada sentit de la marxa, dels 3,40m actuals a 2,83m. S’assolirà així un doble objectiu: guanyar espai per crear les dues noves zones d'estacionament en cordó, i minorar la velocitat dels vehicles, ja que a meny amplada dels carrils, menor és la velocitat a la que circulen els conductors.El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana ja ha previst l’ampliació de les voreres a tocar dels passos de vianants i de les línies de senyalització horitzontal, amb una mesura que ha de reforçar encara més la seguretat del trànsit. L’actuació s’executarà en un futur, amb data encara per concretar.