El parc per a gossos de l'avinguda Tarradellas guanyarà il·luminació

L’Ajuntament respondrà a la demanda dels veïns de Juroca, que confien que la instal·lació d’enllumenat acabi amb els actes vandàlics a la zona

Actualitzada 22/05/2018 a les 09:33

Mal ús de les instal·lacions

Els veïns del barri Juroca veuran complerta una de les seves principals demandes referents a la via pública. L’espai habilitat per a l’esbarjo de gossos, que es troba ubicat a l’avinguda del President Tarradellas, comptarà amb més il·luminació després que l’Ajuntament acceptés la petició dels habitants de la zona. El parc fa poc més d’un any que es troba operatiu i només comptava amb alguns fanals a les voreres posteriors i laterals, insuficients per a dotar de lluminositat la zona habilitada per als animals.La manca d’enllumenat en el parc ha provocat que, en hores de foscor, els usuaris gairebé no el freqüentin, si bé aquest es troba obert les vint-i-quatre hores del dia. També ha suposat un increment dels actes vandàlics en l’interior del parc. Manolo Villalba, president de l’Associació de Veïns del barri Juroca explicava que, en diverses ocasions, «ens hem trobat amb la tanca malmesa o amb claus i altres elements que poden fer mal a les mascotes».Davant aquesta situació, Villalba va registrar la petició per ubicar enllumenat, i el consistori es va comprometre a «incloure-ho als pressupostos i al calendari d’actuació de les brigades», explica el president. Amb tot, no hi ha cap data fixada per a la realització d’aquestes tasques.Els problemes d’incivisme s’han anat reproduint «des de poc després que s’inaugurés el parc», i ara, amb l’arribada de l’estiu, els veïns temem que aquests s’incrementin. «Les nits s’allarguen més i hi ha més risc que vinguin a fer botellón o que hi hagi més brutícia», exposa Manolo Villalba, que reconeix que «no es pot tancar el parc a la nit ni posar-hi un guàrdia», entenent la instal·lació d’enllumenat com una de les principals solucions.Els actes vandàlics o la brutícia no és l’única problemàtica que comporta el parc. Segons exposa Villalba, moltes de les persones que hi acudeixen amb els seus animals no en fan un bon ús. Villalba lamenta el fet que els propietaris de les mascotes no recullin els excrements dels seus animals, denunciant cert passotisme quan la instal·lació compta amb una paperera habilitada per a llençar-hi les deposicions.Davant d’aquesta situació, «els veïns ens hem organitzat i hem fet campanyes per conscienciar i fer un bon ús del parc», explica Manolo Villalba. El president de l’Associació de Veïns del barri Juroca confia que la instal·lació d’enllumenat en la zona d’esbarjo per a gossos contribueixi a millorar l’ús que en puguin fer els usuaris, començant per recollir els excrements dels animals.