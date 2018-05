Cancel·lacions i retards a l'Aeroport de Reus per la vaga de controladors francesos

Ryanair va anunciar dilluns l’anul·lació de quatre connexions programades i la resta de tràfic, el 90% del qual sobrevola França, ha arrossegat demores durant tot el dia

Actualitzada 22/05/2018 a les 18:15

Signatures per «mantenir els cels oberts»

La vaga de funcionaris a França, a la qual s’han sumat tres sindicats de controladors aeris, ha provocat cancel·lacions i retards a la pràctica totalitat dels vols operats aquest 22 de maig a l’Aeroport de Reus, el 90% del trànsit del qual travessa espai aeri gal. L’afectació a l’equipament de la capital del Baix Camp no és singular i s’ha donat també, tal com precisen fonts d’Aena consultades pel Diari Més, a la resta d’aeroports catalans, a conseqüència de la seva ubicació geogràfica.A Reus, les connexions amb Londres (Luton i Gatwick), Newcastle, Manchester i Glasgow són les que han patit més demores –d’inici per sota de les dues hores, i que s’han incrementat en els enlairaments de la tarda–, tot i que els enllaços amb Cardiff i Belfast, entre altres, tampoc no han estat puntuals. L’activitat a l’Aeroport és important aquests dies, enmig d’una temporada turística que posarà a disposició dels viatgers més d’un milió de seients i que aspira a tornar a batre rècords.TUI, Thomas Cook o Jet2 són algunes de les companyies que han patit els efectes de l’aturada de controladors francesos, la tercera que duen a terme en poc més de mig any. Ryanair, per la seva banda, havia cancel·lat amb antelació, aquest dilluns, quatre vols programats a l’Aeroport de Reus amb Eindhoven, Shannon, Londres i Brussel·les, i ho havia comunicat pertinentment els passatgers. En aquest sentit, fonts de la companyia irlandesa detallen a aquest rotatiu que «tots els clients afectats han estat informats a través d’un correu electrònic i un missatge de text, i se’ls hi han notificat les seves opcions: reemborsament complet, reubicació al següent vol disponible o reubicació en un vol alternatiu».Des de Ryanair concreten que «degut a aquesta vaga injustificada de controladors, preveiem que hi hagi retards en vols cap a França, des de França o que sobrevolin el país» durant el dia i, per això, «aconsellem a tots els clients que viatgin aquest 22 de maig que consultin l’estat del seu vol a través del web» de l’aerolínia. Una recomanació, aquesta, difosa també per Aena. La companyia de la lira també «anima» els usuaris a «que signin una petició online d’A4E’s Keep Europe’s Skies Open ( http://www.keepeuropesskiesopen.com ) la qual es presentarà a la Unió Europea un cop aconseguides un milió de signatures».La jornada de vaga a França està convocada per nou sindicats, que representen a prop de sis milions de treballadors públics, i vol mostrar la disconformitat per qüestions vinculades a les condicions laborals i salarials.