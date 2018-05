L'Ajuntament invertirà més de 53.000 euros en la reordenació del trànsit a la rotonda de Villaroel

Es preveu que les obres tinguin una durada de dos mesos

Actualitzada 21/05/2018 a les 09:52

L’Ajuntament de Reus invertirà més de 50.000 euros en el projecte de reconstrucció de la rotonda de la plaça Villaroel. L’objectiu d’aquesta infraestructura és ordenar el trànsit i millorar la seguretat de la circulació de vehicles.L’empresa Obres Febial SL serà l’encarregada de duu a terme aquestes obres. A més de la reconstrucció de la rotonda també és realitzaran canvis en l’asfalt, l’enllumenat i l’enjardinament. Es farà desaparèixer l’actual distribució del trànsit per tal de canviar la circulació i així agilitzar el pas de vehicles. La reconstrucció s’efectuarà en un període de 2 mesos i el projecte preveu la retirada de la zona verda que actualment hi ha a la intersecció amb el carrer del Batan, per tal que el tràfic procedent del carrer del Batan pugui incorporar-se a la plaça Villarroel. Per poder canalitzar el trànsit en aquesta intersecció, s’ha previst la construcció d’un tram de noves voreres al carrer Eduard Toda, així com la construcció d’una illeta al final del carrer del Batan. També s’han previst passos de vianants.