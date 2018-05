L'Hospital pagarà les DPO del 2016 a la plantilla el 31 de maig

L’empresa espera la sentència per completar les DPO del 2015 i convocarà oferta pública de places

Actualitzada 20/05/2018 a les 21:29

Endarreriments del conveni

Després que, a l’abril, l’Hospital Sant Joan de Reus comuniqués al Comitè d’Empresa la decisió de no recórrer la sentència que l’obliga a abonar a la plantilla un global de 2,3 milions d’euros corresponents a les direccions per objectius (DPO) de l’exercici 2016, el centre ha posat data a l’ingrés. Fonts del Sant Joan concreten al Diari Més que els treballadors cobraran les retribucions pendents aquest 31 de maig, un any i dos mesos tard respecte a la data en què aquestes haurien d’haver estat abonades i al desenllaç d’un litigi que dóna la raó als empleats.La presidenta del Grup Salut, Noemí Llauradó, anunciava en el darrer ple que el centre procedirà de la mateixa forma amb el percentatge restant de les DPO 2015 un cop hi hagi, també, resolució judicial. I que la quantitat per a ambdós conceptes es troba pressupostada i, per tant, disponible. Llauradó avançava també que «traurem una oferta pública per tal que les persones que tenen el seu lloc de treball com a temporal accedeixin a una plaça fixa» al Sant Joan.El pronunciament del jutge sobre les DPO del 2016 té el mateix sentit que el laude de treball que, l’agost passat, va desestimar la pretensió de l’empresa de no pagar. La situació, en principi, no podrà repetir-se amb les DPO del 2017, després que una clàusula inclosa al conveni laboral 2017-2019 contempli la supressió de les retribucions si es dóna un escenari de dèficit. L’exercici 2017 l’Hospital Sant Joan va tancar-lo amb un desequilibri de fins a 3,2 milions, que va generar la tercera causa de dissolució per la qual el ple acordava, dilluns i constituït en Junta General Extraordinària de l’Hospital, dues mesures: intentar vendre Gecohsa al CatSalut i, si aquesta no prosperés, una aportació no dinerària amb caràcter subsidiari.També a principis de març, els treballadors van percebre del 85 al 90% de l’import dels endarreriments vinculats a l’increment de l’1% en la nòmina i al complement d’adscripció SIP dels grups 3 a 5, fixats en el conveni 2017-2019. Les quantitats es remuntaven al 2017, ja que el document, que va signar-se el 4 de desembre, tenia caràcter retroactiu. Fonts del centre sanitari confirmaven llavors que el pagament es farà en dues tongades, i la part restant s’ingressarà al juny.