L'Ajuntament obre 74 expedients per gossos perillosos en un any i mig

El ple va abordar el cas d’un amo multat tres cops en quatre mesos per la mateixa infracció a Reus, que té 374 animals censats

Actualitzada 20/05/2018 a les 21:25

Sancions de fins a 2.500 euros

L’Ajuntament va obrir, al llarg del 2017, un total de 57 expedients sancionadors relacionats amb la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. La xifra suposa un increment sensible respecte a la de dos anys enrere, al 2015, quan se’n van iniciar només 5 però tots ells per infraccions greus. D’aquestes 57 multes, fins ara només se n’han pagat 7 –prop d’un 12%– mentre que la resta, precisen fonts municipals al Diari Més, «continuen tramitant-se». Els cinc primers mesos del 2018 han deixat ja 17 sancions.A grans trets, concreten les mateixes fonts, el 70% de les multes s’imposen a amos que no han col·locat morrió a l’animal, mentre que un 25% resulten de no tramitar la corresponent llicència per acollir i passejar una mascota amb aquestes característiques i el 5% estan vinculats a altres àmbits. Al 2014 s’havien obert 25 expedients i al 2013, fins a 13, només 5 dels quals van ser greus.A Reus hi ha censats, segons dades facilitades per l’Ajuntament, 374 gossos potencialment perillosos, bona part dels quals han sortit a la llum a conseqüència de la campanya d’identificació i xipatge No et perdis, impulsada per Medi Ambient tot just fa un any i vigent encara. La denominació inclou, tal com detalla la normativa de la Generalitat que s’aplica també a la capital del Baix Camp, races i encreuaments com akita inu, american bully, dòberman, dog argentí, pit bull terrier o rottweiler. El ple va abordar, en sessió del passat 14 de maig, el cas d’un mateix propietari que va ser multat el 5 de març, el 17 de juny i el 28 de juny del 2017 –fa front a un muntant de 901,53 euros, tres sancions de 300,51– per circular amb un gos potencialment perillós sense morrió ni corretja. La normativa preveu sancions de fins a 2.500 euros.La mateixa normativa marca que, als espais públics, els gossos potencialment perillosos han de dur-se lligats, amb una corretja de màxim dos metres i han de portar morrió. Aquest ha d’estar homologat per a la raça en qüestió. A més, la persona que condueixi un animal de raça considerada potencialment perillosa en públic haurà de tenir la corresponent llicència administrativa i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. És per a aquest apartat per al qual es reserven les sancions més elevades. Els menors de 16 anys no poden portar gossos potencialment perillosos en espais públics.El cas que va passar pel ple, el d’una persona multada tres cops en tres mesos per la mateixa infracció, va venir acompanyat de polèmica. El regidor de la CUP, Oriol Ciurana, preguntava «mirem la renda per multar la gent? Els hi deixem fer treballs socials? Incrementem l’import a cada vegada? Els eduquem?» i valorava que «si multem tres cops a una persona pel mateix fet, o l’estem perseguint o potser no ho està entenent». En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, concretava que «estem donant temps, més enllà de sancionar d’una manera directa, per poder conscienciar i perquè qui vulgui regularitzar la seva situació ho pugui fer. El que no és normal és que, havent deixat 30 dies, no es facin els passos importants i que a una persona se la sancioni pel mateix tres cops».En aquest punt de l’ordre del dia va aprovar-se també una altra sanció de 300,51 euros que s’imposava per circular amb el gos sense morrió a la via pública, una de 2.404,06 a la propietària d’un gos considerat potencialment perillós com a responsable d’una infracció molt greu per no disposar de la corresponent llicència. I encara una altra de 2.404,06 euros i una de 300,51 euros al propietari d’un gos considerat perillós com a responsable d’una infracció molt greu per no disposar de la corresponent llicència i d’una infracció greu per circular amb l’animal sense morrió.Des de l’inici de la campanya No et perdis, la Guàrdia Urbana ha aixecat més de 2.300 actes per gossos –perillosos i no– no censats a la ciutat. Quan se’n detecta un, i perquè «la voluntat no és sancionar, sinó informar i sensibilitzar als propietaris dels gossos», es dóna un termini de 30 dies un cop s’ha aixecat l’acta de la policia local per fer el tràmit corresponent.