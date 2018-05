Més de 6.000 persones participen a la Nit dels Museus de Reus

Enguany el fil conductor entre els museus ha estat la música

Fins a 6.181 persones han visitat els museus de Reus en la segona edició de la Nit dels Museus i del Patrimoni. Respecte l’any anterior la xifra de visitants ha augmentat fins a 1.576. En aquesta segona edició hi havia oberts 14 espais museístics i patrimonials i el fil que unia tots ells era la música, amb motiu de la commemoració de Reus Ciutat de la Música 2018.Entre aquests 14 espais, destacava l’estrena de la biblioteca Xavier Amorós, el Jardí de la Casa Rull i el Círcol, que han estat un reclam per al públic. La Diputació de Tarragona també ha col·laborat a la Nit dels Museus a través de dos espais patrimonials que té a la ciutat, el Palau Bofarull i, com a novetat d’enguany, l’Escola d’Art i Disseny del carrer del Vent, que ha obert les portes amb una exposició de joieria amb peces fetes per l’alumnat.L’espai amb més afluència de públic ha estat el Gaudí Centre acollint un total de 1.135 visitants i els espais que han augmentat més les xifres han estat el Palau Bofarull, el Saló de Plens i el Campanar. A més, el refugi de la Patacada ha exhaurit totes les localitats possibles de la visita.