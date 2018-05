JARC reclama més protecció per les abelles i augmentar-ne la valoració social

L’any passat es van eliminar més de mig miler de nius de vespa asiàtica

Actualitzada 20/05/2018 a les 10:47

La sectorial apícola de JARC s'ha reunit aquest dissabte a Reus per debatre quines són les mesures que ha de dur a terme per combatre la vespa velutina i els efectes del canvi climàtic. L'organització agrària ha demanat més suport institucional per contrarestar la desaparició de les abelles, que consideren que són «vitals» per la pol·linització i, de retruc, pel manteniment dels ecosistemes. El secretari tècnic d'Apicultors Gironins Associats, Carles López, ha titllat de «greu» la situació de les comarques gironines, on la invasió de l'abella asiàtica ha suposat un «descens important» de l'espècie autòctona. No obstant això, l'any passat es van poder eliminar uns 500 nius d'aquest insecte asiàtic.Entre els reptes a afrontar la JARC contempla fer front a la vespa velutina o asiàtica que està provocant estralls a Catalunya en els darrers anys. Segons han explicat els responsables de la jornada tècnica celebrada a la capital del Baix Camp, el 2013 es va trobar el primer niu a la Garrotxa d'aquesta espècia invasora que s'alimenta de les abelles autòctones. Malgrat la preocupació del sector, l'any passat es van poder eliminar més de 500 nius de vespa asiàtica.Ara bé, el cap sectorial d'apicultura de l'entitat, Joan Maria Llorens, ha demanat la implicació de les diferents administracions «pel bé de tots» i, per això, ha reclamat que «es destinin més recursos a la detecció i eliminació dels nius de velutines».D'altra banda, des de la JARC també han denunciat que el canvi climàtic els està afectant, malgrat que el sector segueix apostant perquè «l'abella sigui l'única protagonista d'una apicultura sostenible i de proximitat», segons ha afirmat l'Esteve Miràngels, un dels ponents de la jornada i veterinari especialitzat en apicultura.