Un detingut durant una inspecció a un bar de la plaça de la Sardana de Reus

També es van aixecar actes per infraccions com deficiències en les instal·lacions i les condicions higièniques dels lavabos

Actualitzada 18/05/2018 a les 09:03

Agents de la Guàrdia Urbana de Reus i dels Mossos d’Esquadra van realitzar aquest dijous un nou dispositiu conjunt de seguretat ciutadana, civisme i inspecció de locals, que es va tancar amb una persona detinguda.L’operatiu es va centrar en la inspecció d’un bar situat a la plaça de la Sardana. La Guàrdia Urbana va acabar aixecant dues actes administratives en detectar diverses infraccions per manca de documentació i senyalització, l’estat de les instal·lacions elèctriques i les condicions higièniques del lavabo.Durant el dispositiu es van identificar 16 persones, s’ha detingut una persona per requeriment judicial, i s’han aixecat dues actes per tinença de substàncies estupefaents. El detingut és un home de 45 anys, veí de Reus, i amb 17 antecedents policials, la majoria per delictes contra la salut pública.