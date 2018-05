Prop d'una dècada de reclamacions per l'estat del carrer Alt de Sant Pere

L’Ajuntament de Reus té redactat i aprovat un projecte de reforma integral però no l’executarà aquest 2018

Actualitzada 17/05/2018 a les 21:13

Pla amb contribucions especials

Veïns del carrer Alt de Sant Pere denuncien de nou el «deteriorament» del carrer Alt de Sant Pere que, amb voreres «massa estretes» i «plenes de clots», «ens obliga a caminar per la calçada i pujar ràpidament quan ve un cotxe, amb el perill i les limitacions que això suposa». Les reclamacions sobre aquest punt de la ciutat es remunten a gairebé una dècada enrere. Aquest rotatiu ha tingut accés, de fet, a dues queixes entrades al registre de l’Ajuntament amb data de març i octubre del 2010 i on una de les persones que viu a la zona, Magda Fort, posava de manifest la «indignació» pel fet que «s’estan pavimentant tots els carrers del voltant i aquest es deixa» i demanava «la realització d’accions de millora urgent a Alt de Sant Pere, que facilitin unes condicions de vida dignes als veïns i vianants».Fort explica ara que «hem vist gent en cadira de rodes per la carretera, mares amb els cotxets dels nens que no poden fer servir la vorera i aquí a prop hi ha una escola a on van nens que també s’exposen a la mateixa situació». La veïna apunta que l’estat «desastrós» de les voreres «afecta els qui tenen un comerç al carrer» i que «hem comunicat molts cops a l’Ajuntament de manera verbal i escrita que això no pot seguir». La darrera vegada, «en una conversa, fa dos o tres mesos».La veïna lamenta que «la plaça Catalunya ha quedat molt bonica i tampoc abans estava tan malament. I la Riera Miró està ben asfaltada, tot i que no tenia tants de clots» mentre que «aquí hem de continuar sentint allò de senyora vagi per la vorera. Jo responc que li comentin a l’alcalde».L’Ajuntament va redactar i aprovar, al novembre del passat 2017, un projecte que preveia obres de remodelació en el tram comprès entre Doctor Robert i la Riera Miró. En detall, contemplava suprimir l’aparcament, mantenir el sentit de circulació a Alt de Sant Pere, ampliar les voreres i protegir l’espai de vianants –també crear passos adaptats– mitjançant la col·locació de pilones, amb un pressupost de 357.000 euros IVA inclòs. Fonts municipals precisen al Diari Més que aquest és «un projecte de llarga execució que requereix de contribucions especials amb els veïns» i que, per tant, «ara mateix no està en cap planificació pública del 2018, cosa que no vol dir que al 2019 o al 2020 el govern l’inclogui en un pla d’inversions». L’Ajuntament sí que manté oberta la porta a fer-hi petites reparacions puntuals.