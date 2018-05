La mesquita rep 2.500 fidels i prepara 80 sopars solidaris al dia pel Ramadà

El centre para la taula cada nit, un mes, perquè tothom pugui trencar el dejuni i lliura 50 lots d’aliments a famílies cada setmana

Actualitzada 17/05/2018 a les 19:52

Sopa, dàtils, dolços fruita o carn

Prop de 2.500 persones acudiran cada vespre, des d’ahir i durant 30 dies, a la mesquita As-sunnah per participar en les oracions nocturnes que hi tenen lloc. Amb l’inici del Ramadà, el centre ubicat al polígon Granja Vila posa en marxa el mecanisme perquè tothom, disposi o no de recursos, pugui prendre part en l’iftar, l’acte de trencament del dejuni que acompanya, durant tot el mes lunar, les hores de llum per als musulmans que practiquen aquest pilar de l’Islam. La mesquita para taules a la part exterior de la nau, dins el recinte, per a 80 comensals. Hi seuran en posar-se el sol, explica Mohamed Said Badaoui, «entre 70 i 80 persones». Són les que «generalment estan soles i tenen alguna necessitat». Per a ells, afegeix el portaveu de l’Associació dels Musulmans de Reus i Comarca, que gestiona la comunitat, «la situació pot resultar una mica més complicada: quan es tracta de famílies, si els ingressos no entren per una font poden venir-ne d’una altra, però els que no tenen ningú ho han d’afrontar tot plegat de diferent manera».El menú que s’hi serveix l’integren una sopa tradicional que es diu harira, dàtils, dolços típics anomenats chebakia, llet, suc i fruita. S’hi afegeixen «les aportacions que fa cadascú, si vol, per dedicar-les al sopar i que poden ser creps o pastissos fets a casa, per exemple». Un plat de carn o bé de pollastre completa el sopar, especialment abundant en tractar-se de l’únic àpat que el col·lectiu prendrà fins que es torni a posar el sol. La cita és important «no tan sols pel fet de menjar», precisa Mohamend Said Badaui, «sinó perquè ajuda a socialitzar-se i crea un context de reunió per parlar, estar-s’hi una estona i trobar-se acompanyat que és també reconfortant».Per a les famílies, la mesquita As-sunnah prepara cistelles amb aliments que es lliuren setmanalment. Se’n fan per entregar-les «entre 40 i 50» cada cop. Els productes «els donen les persones bé directament o bé a través d’aportacions econòmiques». De vegades, fins i tot, «poden anar a comprar a un comerç, deixen fet i pagat l’encàrrec i quan hi ha alguna família que ho necessita l’enviem directament a la botiga a buscar-los». A les cistelles hi ha llet, ous, dàtils, salses o fideus, «coses que serveixen per elaborar i cuinar plats similars als que servim a la mateixa mesquita», conclou el portaveu de l’Associació dels Musulmans de Reus i Comarca. Serveixen «per alimentar els membres de la família durant la setmana, fins que poden tornar a recollir novament una altra cistella si la necessiten».Ancians, nens, embarassades, viatgers o les persones malaltes, entre altres, estan exempts del dejuni. Aquest 2018, el Ramadà ha coincidit amb un període de temperatures força suaus. Qüestió, aquesta, que «no és determinant però sempre va bé» perquè, «si fa més calor, al llarg dida pot aparèixer la set fàcilment i sentir més necessitat que no en els dies com els que tenim ara». El Ramadà, «també serveix per prendre consciència de la necessitat i posar-se a la pell de qui no sempre té un plat».Com és habitual, i tal com han confirmat fonts municipals, el carrer Tolerància, on es troba la mesquita, estarà tallat al trànsit durant el Ramadà per guanyar capacitat fora de la mesquita. En concret, hi haurà prohibició d’estacionament davant del número 14 des de les vuit del matí del 15 de maig i fins a les dotze de la nit del 14 de juny, i prohibició de circulació fins el mateix 14 al migdia. As-sunnah organitza també el segon iftar públic, que aquesta vegada tindrà lloc l’1 de juny i es farà a la plaça de la Sagrada Família, al barri Gaudí.