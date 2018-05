Una barana envolta les columnes del Kursaal de Reus per prevenir noves destrosses

La base viu l’enèsima intervenció de Brigades, que també hi repararà parts «deteriorades» al conjunt

Actualitzada 17/05/2018 a les 10:40

Brigades Municipals du a terme aquests dies l’enèsima intervenció a les columnes del Kursaal, de nou afectades per destrosses a la part inferior que obliguen Via Pública, tal com apunten fonts municipals, a actuar per «preservar aquest element patrimonial». Si, fa prop de sis mesos, l’Ajuntament de Reus va reemplaçar la superfície d’acer sobre la qual descansaven les columnes per una de pedra, en principi més robusta, les mateixes fonts precisen ara que «la pedra s’havia deteriorat» i que Brigades s’ha posat de nou mans a l’obra per blindar el conjunt.Amb aquesta finalitat s’hi està col·locant una barana baixa que «impedeixi passar per damunt de la base». La barana, que també és metàl·lica, protegirà la pedra, sobre la qual s’han hagut de preveure igualment reparacions.Des que fossin traslladades a la plaça de la Llibertat, al febrer del 2014, les columnes de l‘antic cinema Kursaal han resultat objecte de bretolades i actes d’incivisme vinculats tant a la mateixa base com a la il·luminació que les acompanya i a les lletres que n’identifiquen la història. L’Ajuntament les ha combatut afegint capes de seguretat que desemboquen ara en la col·locació de la barana.Es dóna la circumstància que el punt on s’ubiquen les columnes és freqüentat també per skaters. Fonts del consistori prefereixen, amb tot, no relacionar les destrosses amb cap col·lectiu concret i es limiten a atribuir-les a «un mal ús» de l’espai. El perfil de la barana, que no és llis sinó dividit en trams pels ancoratges al terra, sí que evitaria, amb tot, que s’hi pugui patinar.En haver quedat en mans de Brigades, els treballs no suposen cap inversió addicional més enllà del pressupost de què aquest àmbit disposa per al llarg de l’exercici. L’Ajuntament tampoc no detalla un termini per a la seva culminació, donat que els operaris alternen la intervenció a la plaça de la Llibertat amb altres de caràcter més urgent i que poden ser sobrevingudes.Paral·lelament a la col·locació de proteccions, el vestigi del cinema Kursaal estrenarà també una nova il·luminació en els propers dies. Des de l’Ajuntament no concreten, de qualsevol forma, si el canvi en aquest aspecte es produeix igualment com a conseqüència de destrosses al sistema anterior o si respon a la voluntat de dotar el conjunt d’una llum diferent a la que es podia veure fins ara.