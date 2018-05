L'arrestat podria estar implicat en un robatori

Actualitzada 17/05/2018 a les 21:06

Els Mossos d'Esquadra de Reus han detingut una persona per un delicte de desobediència greu a l'autoritat. En un principi, els agents han acudit a la plaça Baluard de la capital del Baix Camp per un robatori. En arribar, han identificat a una de les persones i en resistir-se als agents, ha quedat detingut.Fonts policials asseguren que s'esta investigant la implicació del detingut en el robatori. Diversos testimonis parlaven d'una forta baralla entre quatre individus, pero els Mossos d'Esquadra no ho han confirmat. La Guàrdia Urbana també ha acudit al lloc dels fets.