Reus es convertirà al setembre en la capital dels tributs musicals amb el festival infinit

Els concerts tindran horari diürn i hi haurà activitats paral·leles vinculades a la música

Actualitzada 17/05/2018 a les 09:41

El primer gran festival de tributs musicals a tot l’Estat, Infinit, tindrà lloc els pròxims dies 7, 8, 9 i 10 de setembre a les instal·lacions de firaReus.El festival vol reunir els millors artistes internacionals i estatals que homenatjaran les bandes més emblemàtiques que ha tingut la música popular i comercial les darreres dècades de la història. Els concerts programats recorreran alguns dels principals noms que han marcat la dècada dels 60 fins a l’actualitat.Molts dels tributs que integraran aquesta primera edició d’Infinit han rebut el reconeixement d’alguns dels premis internacionals més importants com els National Tribute Awards del Regne Unit.Una de les primeres confirmacions és l’anglesa Donna Marie, artista tribut a Lady Gaga. El seu espectacle 'Donna Marie as Lady Gaga' ha guanyat el National Tribute Music Awards del Regne Unit els anys 2013, 2016 i 2017.El festival tindrà caràcter diürn, de les 12 a les 24 h, i els concerts a l’auditori exterior de firaReus estaran acompanyats d’una oferta d’activitats paral·leles amb la música com a eix central. La primera d’elles és l’organització de la Fira de la Música integrada dins del festival. També s’organitzaran jornades divulgatives, audiovisuals i actuacions de grups locals, infantils i discjòqueis.