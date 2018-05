Els fets van ocórrer dimecres davant del Col·legi Maria Rosa Molas

Un home amb una arma blanca al carrer Mare Molas de Reus va alertar als veïns, el passat dimecres, que van avisar a les autoritats. Els Mossos d'Esquadra van acudir a la zona de davant del Col·legi Maria Rosa Molas per una discussió entre dues persones.Els agents van acudir al lloc dels fets i van mediar entre les dues persones. Un d'ells durant la discussió va treure un ganivet per amenaçar a l'altre. Finalment, els Mossos van aconseguir resoldre el conflicte. Fonts policials asseguren que no s'ha obert cap diligència pels fets.