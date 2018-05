Reus declara la guerra als coloms

Impulsa una contundent campanya en què demana col·laboració de veïns i restauradors per controlar una sobrepoblació estimada en 40.000 ocells

Actualitzada 16/05/2018 a les 14:37

Reus acaba d'engegar una contundent campanya publicitària per captar la complicitat de la ciutadania en la lluita contra la sobrepoblació de coloms. S'estima que a la ciutat hi ha uns 40.000 ocells i que es concentren en punts determinats, com els passejos o el barri del Carme. La campanya, amb un espot de caire «agressiu» i «desagradable», segons l'ha titllat l'alcalde Carles Pellicer, s'adreça especialment a tres col·lectius: propietaris d'immobles deshabitats que s'han convertit en refugis de coloms, restauradors que tenen terrasses on hi freqüenten aquests ocells i ciutadans que els donen de menjar. L'Ajuntament ha avisat que no li tremolarà el pols a l'hora de sancionar. L'any passat es van imposar quatre multes de fins a 400 euros i es van capturar uns 6.000 coloms a través de xarxes i gàbies. «És problema de tots i entre tots l'hem de resoldre, tot Reus ha de declarar la guerra als coloms», ha dit.«Una colònia de 25 coloms establerts en un pis de 80 metres quadrats pot cobrir-lo amb una capa de femtes de més de 20 centímetres en només un any, imagineu-vos en cinc o deu anys», ha posat d'exemple l'alcalde. És per aquest motiu que els propietaris d'immobles abandonats són un dels focus d'atenció d'aquesta campanya de sensibilització. L'any passat es van detectar una seixantena d'habitatges amb poblacions de coloms. Es van advertir els propietaris perquè hi intervinguessin -obstaculitzant l'entrada d'ocells amb xarxes o tapiant els accessos- i un 75% així ho va fer.Veient aquesta bona resposta, l'Ajuntament vol seguir en aquesta línia. També demana que els restauradors tinguin més cura per evitar que els coloms envaeixin les terrasses, amb les conseqüents molèsties als clients. L'any passat ja es van enviar cartes d'advertència a tots els restauradors de la ciutat. Finalment, es fa un clam als ciutadans en general perquè no donin menjar als coloms i prenguin consciència que la sobrepoblació és «un problema de ciutat», ha qualificat l'alcalde, acompanyat pel regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, durant la presentació de la campanya.Ambdós han reconegut que l'espot difós per televisió i xarxes socials no deix indiferent, però que precisament aquesta és la reacció que es volia provocar. Des de l'Ajuntament s'ha recordat que es destinen gairebé 100.000 euros l'any en mesures de control i prevenció dels coloms, però que cal també la col·laboració de la ciutadania a fi que aquestes accions siguin realment «efectives». Entre noves accions destaca la instal·lació de sis punts de distribució de pinso anticonceptiu -després d'una prova pilot al passeig Mata, un altre dels considerats «punts calents» on s'hi concentren colònies.Rubio, en aquest sentit, ha insistit en la importància de la col·laboració ciutadana ja que aquest pinso resulta molt més efectiu si el colom no menja altra cosa i, per tant, ha demanat a tots aquells que n'alimenten, se n'abstinguin. A part, es col·locarà un colomar ecològic en el qual es manipularan els ous que ponguin els coloms a fi d'evitar la seva proliferació. En paral·lel, ja s'han portat a terme altres accions puntuals, com sistemes sonors antiestornells, treballs de foragitament amb falconeria i el tancament de les fonts ornamentals per evitar la presència d'aus i millorar-ne la salubritat.