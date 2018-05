Llauradó: «La venda de Gecohsa és un benefici per a Reus i el CatSalut»

Remoure la causa de dissolució «permet l’Hospital seguir fins el consorci»

Actualitzada 16/05/2018 a les 10:55

La plantilla se subrogarà

La presidenta del Grup Salut, Noemí Llauradó, valorava ahir la llum verda del ple a la fórmula del govern per remoure la causa de dissolució que, arran del dèficit de 3,2 milions i que el patrimoni net quedés per sota de la meitat del capital social, pesava des del 23 de març sobre l’Hospital Sant Joan de Reus: «El fet que s’hagi pogut remoure la causa de dissolució de la societat Hospital Sant Joan és bo perquè permet continuar el funcionament fins que es constitueixi el nou consorci». L’aposta, que va rebre únicament el «sí» del grup municipal de Cs i va quedar aprovada amb el vot en contra del PSC –que preferia la redistribució de dividends– i l’abstenció de PSC i PP, planteja la venda de Gecohsa al CatSalut en el marc del final de la concessió per la gestió de l’Hospital de Móra d’Ebre.«Aquesta és una qüestió que beneficia ambdues parts perquè el CatSalut vol crear una societat per gestionar Móra», apuntava Llauradó, que precisava que «el que traguéssim de la venda ens serviria per remoure la causa de dissolució». En aquest sentit, expressava, «hem tingut converses amb el CatSalut i veuen bé aquesta operació però falta concretar que hi ha un govern, per la qual cosa ja hem fet un pas amb el nou president i la proposta podria cristal·litzar». Tot i així, diu, «en el benentés que l’operació no es pogués dur a terme i si no procedeix la liquidació de Gecohsa, que queda sense objecte per finalitzar la concessió amb Móra, llavors proposem com una mesura subsidiària i en últim terme, fer una aportació no dinerària: finques, com l’any passat». La venda no s’ha de fer abans del 22 de maig, sinó que el termini afectava la constitució de la Junta General per acordar mesures.El personal de Gecohsa «se subrogarà amb la nova empresa, tant si Gecohsa es ven com si es crea una per gestionar Móra», confirmava ahir Llauradó.