La CUP de Reus reclama suport per dedicar espais a la via pública en record d'Agulló i Martos

També es denuncia la presència de grups unionistes que difonen accions per les xarxes en el marc d'un acte al Mercadal contra la repressió feixista

Actualitzada 16/05/2018 a les 16:43

La CUP de Reus ha retret que alguns grups municipals, entre els quals el PDeCAT, en el darrer ple hagin posat pals a les rodes a una moció cupaire en què demanava dedicar espais a la via pública en memòria de Guillem Agulló i Cipriano Martos, i ha reclamat suport per recordar aquestes dues víctimes del feixisme, segons els cupaires. De fet, aquest missatge l'han llançat en el marc d'un acte contra la repressió feixista convocat aquest dimecres al migdia a la plaça del Mercadal, organitzat per l'esquerra independentista, al qual s'han acabat afegint els Avis per Llibertat.En aquest acte ha parlat un company de Cipriano, el qual ha recordat que el reusenc va ser torturat i va morir a la caserna de la Guàrdia Civil. També hi ha intervingut el fotoperiodista Joan Borràs, que ha fet una crida a denunciar totes les «agressions violentes» i a «girar la truita» contra aquells que volen que Reus es vegi com «la capital del delicte d'odi». Durant l'acte, també s'ha denunciat la presència de grups unionistes, molt actius a les xarxes, que actuen pel territori arrencant llaços, cartells i pancartes.