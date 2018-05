L'AV Monestir dirà «sí» al Mercadona de la Sedera si la cadena el decidís obrir

La firma, que sospesa altres localitzacions, hi aplicaria el nou model de botiga, igual que Mas Mainer

El projecte urbanístic

L’Associació de Veïns Monestir va decidir, aquest dilluns al vespre en assemblea, aprovar l’arribada de Mercadona al solar de la desapareguda Sedera. Tot plegat, però, està encara pendent que la cadena decideixi instal·lar-s’hi, ja que de moment aquesta és una de les diverses localitzacions que està sospesant per obrir-hi una botiga, tal com remarcaven ahir fonts de la mateixa empresa. El president de Monestir, Alfonso Berbel, per la seva banda, precisa que «encara que d’entrada volem el Mercadona, també estem pendents de veure el projecte, i serà llavors quan puguem dir si hi estem d’acord o no».Diferent és el posicionament de l’Associació de Veïns Mas Vilanova, que feia públic ahir un comunicat on concretava que, reunit igualment el veïnat aquest dilluns, «els assistents van manifestar la seva preocupació per les conseqüències que pot comportar la seva implantació, tot considerant que el passeig és un dels pulmons de la ciutat, punt de trobada per fer esport, per caminar, per acollir manifestacions festives tradicionals i que la majoria dels reusencs identifiquen com espai de vida ciutadana, i per tant s’ha de ser molt curós a l’hora de permetre qualsevol actuació que ho pugui posar en perill». Entre aquestes «preocupacions», Mas Vilanova en planteja de vinculats al soroll. En aquest sentit, però, Mercadona disposa d’un pla de descàrrega silenciosa que «està funcionant».El desembarcament de Mercadona a la Sedera no està tancat i depèn de factors que van més enllà del criteri dels veïns de la zona. En tot cas, l’obertura d’una nova botiga en aquest punt serviria a la cadena per implementar-ne el nou model, tal com ja va fer al Mas Mainer, i generaria un moviment similar, amb el trasllat del supermercat que es troba ara a La Salle.El projecte urbanístic inicial de La Sedera, que reconvertia l’antiga passarel·la tèxtil en un conjunt d’equipaments i habitatges de fins a una desena de pisos d’alçada, va passar a la història al 2014. Després de les reclamacions dels veïns per una proposta que creien que «demonitzava» la zona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar el projecte residencial. Altres propostes damunt la taula i que no van quallar dibuixaven una zona verda i un pàrquing.