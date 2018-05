El redactat del nou ROM s'enllestirà al juny i passarà pel ple del juliol

Els grups municipals rebran aquest mes el retorn de les aportacions al text que havien formulat al 2017 i la previsió és enllestir tots els tràmits a l’estiu

Llorens: «És un tema prioritari»

El redactat final del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Reus se sotmetrà a votació en el ple que es convoqui al juliol. Fons municipals confirmen al Diari Més que els grups rebran al llarg d’aquest mateix mes de maig el document de retorn de les propostes que van fer al text, i serà al juny quan s’acabin de negociar els darrers serrells en aquest àmbit. La comissió encarregada de confeccionar el document que reemplaçarà l’actual ROM no es convoca des de l’estiu del 2017, precisament quan van recollir-se les propostes de canvi. La inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia del ple del juliol, si és que rep llum verda, culminarà un procés que va engegar-se al 2011 i arran d’una moció impulsada per la CUP.Les primeres reunions per modificar el ROM i el Reglament de Participació, presidides per l’alcalde Carles Pellicer, es remunten a l’octubre del 2015. En aquell moment, es va entregar un document de treball als regidors com a guia per a l’anàlisi sobre el ROM i els posteriors canvis. La previsió anunciada llavors era, a través de l’anàlisi del text vigent, generar-ne un de transició on s’assenyalessin els apartats susceptibles de ser modificats. Després, els grups municipals podrien fer esmenes i propostes al redactat. Des de fa gairebé un any, els grups esperen el retorn de les aportacions realitzades.La portaveu de la CUP, Marta Llorens, assegurava ahir que la formació no ha estat encara notificada sobre el calendari en relació al ROM. I explicava, del retard que aquest arrossega, que resulta «prioritari aprovar el text o almenys convocar una nova reunió per valorar les aportacions que s’hi han fet i si realment són o no són vàlides, i vincular-lo al Reglament de Participació». Aquesta convocatòria, concretava, «l’hauria d’haver fet el regidor Enrech ja fa molts mesos» amb l’objectiu de «posar fil a l’agulla i poder donar el ROM per enllestit».Entre les aportacions del grup cupaire hi ha «que es mantinguin els plens a la tarda, no per acord de Junta de Portaveus com fins ara sinó perquè ho marqui el ROM, i garantir així més afluència de públic», «que els plens siguin el més oberts possible a la ciutadania, no de manera espontània però que sí que es permeti fer aportacions dins un ordre» o «publicar abans i d’una forma més clara l’ordre del dia i que les persones que assisteixin al saló el rebin en paper i puguin seguir-lo». «Les nostres propostes van en la línia de potenciar l’obertura de la institució», afegia.L’article 84 del ROM vigent estableix que el públic assistent a les sessions de ple «no podrà intervenir-hi», i que tampoc «no es permetran les manifestacions de grat, desgrat o de cap altre tipus». «La presidència», continua el text, «podrà expulsar de la sala qualsevol persona del públic que per qualsevol causa impedeixi el desenvolupament normal de la sessió». L’alcalde, Carles Pellicer, va invocar-lo dilluns, transcorregudes quatre hores de sessió –de les més de set en què va allargar-se– i després d’un seguit d’advertiments, per fer fora del saló un noi que interrompia. Més enllà de l’anècdota, l’assistència de públic als plens, disparada primer per les conseqüències de la crisi econòmica i ara pel debat sobiranista, torna a posar el focus sobre la confecció d’un nou ROM. Llorens també es posiciona sobre l’article 84: «La gent s’ha d’expressar com vulgui. Òbviament, a l’alcalde li toca el paper de posar ordre. Però, el fet d’expressar-se a favor o en contra d’unes propostes és lícit i és sa, dins el respecte».