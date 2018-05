El Museu de Reus inaugura una exposició dedicada a la història de la ciutat

'Coses de Reus. Un viatge de la vila a la ciutat' estarà oberta a partir del 17 de maig

Actualitzada 16/05/2018 a les 12:54

Aquest dijous 17 de maig s’obre al Museu de Reus, a la plaça Llibertat, l’exposició 'Coses de Reus. Un viatge de la vila a la ciutat', una proposta per a conèixer diferents aspectes de la història de la ciutat i com s’ha anat configurant físicament.A l'exposició es pot realitzar un recorregut per grans àmbits que han condicionat la vida de les persones i el desenvolupament urbà: la defensa de la vila –les muralles–, la necessitat d’abastir-se d’aigua, el mercat i el comerç, les fonts d’energia i la producció industrial, la sanitat... L'exposició es podrà visitar durant tot un any, fins al maig del 2019.