El Centre de Lectura troba la partitura original de l'Himne a Reus

La peça va estrenar-se al 1983 al Teatre Fortuny

Actualitzada 16/05/2018 a les 08:30

L’equip tècnic de la biblioteca del Centre de Lectura ha localitzat, entre el fons pendent d’inventariar, la versió original de la partitura anomenada Himne a Reus, amb música de Joan Goula i lletra d’Eugeni Mata. L’obra, dedicada a la Secció Coral del Centre de Lectura, va ser estrenada el 1893 al Teatre Fortuny amb motiu de la col·locació de l’estàtua del general Prim. Fins ara, la versió més antiga coneguda de la partitura era l’arranjament per a veus mixtes realitzat per Estanislau Mateu i Valls el 1924 i dipositat a l’arxiu musical de l’Orfeó Reusenc.Joan Goula i Soley (Sant Feliu de Guíxols, 1843 - Buenos Aires, 1917) va ser un reconegut compositor i director d’orquestra. Compromès amb la introducció del drama wagnerià a l’Estat va ser un actiu difusor del moviment coral de Clavé, al qual va contribuir mitjançant la creació de repertori i amb la fundació de nous conjunts corals. Entre altres càrrecs, Goula va exercir el de director musical del Teatro Real de Madrid i de l’Òpera de Sant Petersburg.La secció coral del Centre de Lectura va néixer el 1860 i va ser el primer cor claverià de la demarcació. Al llarg de la seva història, sel va anomenara indistintament com a Secció Coral del Centre de Lectura, Societat Coral del Centre de Lectura i Orfeó Reusenc del Centre de Lectura. L’agrupació va escindir-se del Centre el 1909 –encara com a cor masculí– i va establir-se com a entitat independent el 1917, convertit en cor mixt i sota el nom d’Orfeó Reusenc.L’Himne a Reus de Goula va ser part del repertori habitual dels cors claverians arreu del territori català entre el final del segle XIX i el principi del XX. A més de l’Himne, els treballs de catalogació han permès recuperar partitures associades amb el moviment de cors de Clavé, així com una petita col·lecció d’himnes dedicats a la ciutat de Reus i encara pendents d’atribuir.