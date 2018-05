Confusions i cues al CAP Sant Pere de Reus pel taulell únic d'atenció als pacients

USITAC denuncia manca de recursos i d’informació als usuaris i l’ICS manté que revisarà les incidències per reformular el sistema

Un canvi accelerat per les obres

La centralització, en un únic taulell localitzat a l’accés principal, dels punts d’atenció a l’usiari i que fins fa alguns mesos es trobaven repartits a les tres plantes del CAP Sant Pere ha generat desconcert entre els que acudeixen al centre i deixa imatges de llargues cues de pacients. Des del sindicat USITAC denuncien que el canvi, que es va implantar coincidint amb l’execució d’obres de millora a algunes de les àrees de l’equipament, ha suposat el tancament de dos taulells, posa ara tota l’activitat d’aquest àmbit en mans d’una plantilla de 20 persones que assumeixen la població de l’ABS Reus i l’ABS Reus 2 i «provoca interrupcions a les consultes, on truquen les persones que no troben el lloc on han d’anar i no tenen ningú que els orienti a la planta». Fonts de l’ICS consultades pel Diari Més admeten la «confusió» que està generant la mesura però precisen que aquesta forma part de tot un seguit d’actualitzacions, entre les quals hi ha la incorporació del programa Teseo –les màquines que dispensen tiquets de torn i informació–, les quals s’acabaran de desplegar al llarg d’aquest 2018 i que milloraran el servei.En detall, el sindicat USITAC es queixa que «dels tres taulells que vam tenir, que estaven equipats i que encara han quedat al lloc tot i que no funcionen, hem passat a tenir-ne ara només un» i que «la situació dels treballadors que el gestionen és complicada perquè han de complir amb feines internes». Per tant, relaten fonts d’USITAC, «la persona que necessita alguna cosa del taulell únic ha de fer cua i esperar-se una estona que acostuma a ser llarga. A partir d’aquí, és probable que faci tard a la consulta. I, si no la troba, o entra a la primera porta que vegi i el personal que hi hagi deixa el que estava fent per indicar-li o bé ha de tornar al taulell únic de l’entrada i fer un altre cop la cua». Entre Reus 1 i Reus 2, el CAP Sant Pere té una població resident assignada de fins a 40.382 persones.El sindicat també subratlla que «per les obres –que van incloure intervencions per instal·lar un ascensor i l’adequació d’algunes sales, entre altres–, part de les consultes van haver de traslladar-se però ara ja han tornat a la ubicació habitual. Hi ha pacients que van rebre cita en aquell moment i als quals la cita els continua enviant a la consulta provisional, tot i que ja no hi és». Això, afegit a que «la senyalització no és bona», genera «fluxos de gent amunt i avall, molèsties i pèrdua de temps». USITAC demana que «ni que no doni cites, es tingui una persona a les plantes per guiar els pacients». I repartirà qüestionaris als pacients per «veure què en pensen».La responsable d’atenció a l’usuari de l’atenció primària de l’ICS al Camp de Tarragona, Angelina Cortés, explicava a aquest mitjà que «el CAP Sant Pere és un edifici gran i amb molts espais on els pacients es perden una mica» i que la idea del taulell únic «era que, en un sol punt de contacte, l’usuari disposés de tota la informació». El canvi «tot i que s’ha accelerat per les obres, ja estava previst», afegeix Cortés, que admet que «de moment, és possible que hi hagi una mica d’incomoditat perquè el taulell no està del tot adaptat». La responsable d’atenció a l’usuari precisa que «totes les incidències que detectem serviran per reformular el sistema», recorda que «el projecte s’ha d’avaluar» i confia que el sistema Teseo i la finalització de l’ampliació del CUAP millorarà la situació.