El foc s'ha produït en uns matolls d'un camp d'oliveres proper a les vies

Actualitzada 15/05/2018 a les 19:42

Un incendi en un camp proper a les vies de tren a la urbanització de Sant Joan de Reus ha deixat tallada la circulació ferroviaria entre la capital del Baix Camp i Tarragona. El foc s'hauria iniciat a les 18.30 hores en uns matolls d'un camp d'oliveres. No hi ha ferits.Una dotació de Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat per intervenir-hi. Aquests han sol·licitat l'aturada de la circulació de trens, que ha afectat a les línies R14, R15 i R1 durant una estona.