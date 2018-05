La Festa de la Gent Gran distingeix les persones de més edat de la ciutat

La Festa de la Gent Gran, que ha tornat aquest 2018 ha desplegar el seu programa al llarg de tota una setmana, ha celebrat aquesta tarda, al Bartrina, el tradicional acte de reconeixement de les persones més grans de la ciutat. Després, la cita ha estrenat una novetat: el cant de corals intergeneracional en el marc del Projecte Encaix liderat per l’Institut Salvador Vilaseca. Per acabar de posar-hi ritme, hi han participar parelles de ball.