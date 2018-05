La demolició de l'últim edifici al Pallol acabarà aquest mes de maig

És la darrera edificació que queda en peu a la zona on s’ha de construir el futur hotel, les obres del qual podien iniciar-se al juny

Actualitzada 14/05/2018 a les 09:37



Les feines de demolició es van haver d’aturar en trobar uralita en la finca quan l’empresa iniciava l’estudi per dur a terme les tasques. Això va comportar que Profirex notifiqués l’existència del fibrociment perquè la retiressin i, llavors, poguessim continuar», exposa Garcia. Una vegada solucionat aquest contratemps, l’enderroc es va iniciar amb el buidatge de la caixa interior de l’habitatge. Així, es va anar enderrocant planta per planta des de l’interior, començant des de la superior, de manera que les darreres tasques consistíssin en la demolició de les parets exteriors, feina que s’està duent a terme actualment.



El projecte

La finca que encara queda de peu al solar del Pallol és l’últim escull per a la construcció de l’hotel, el projecte del qual s’allarga gairebé deu anys. Aquest, a més, ha passat per diverses mans després que la promotora que el va engegar hi hagués de renunciar per motius econòmics i fos finalment Ginkoplanet, l’actual encarregada de la seva edificació, qui se’n fes càrrec. A més, el futur centre ha hagut de lluitar contra els edificis de titularitat privada que restaven edificats a la zona on s’ubicarà. Després de mesos de negociació, la promotora va aconseguir el permís per enderrocar la finca que ara està desapareixent de la zona, dos anys després de l’expropiació i posterior demolició dels altres habitatges que s’alçaven a la plaça d’Evarist Fàbregas.



El futur hotel del Pallol comptarà amb una vuitantena d’habitacions, així com un espai habilitat per a un restaurant i un altre per a locals comercials. A més, el projecte contempla que estigui connectat amb la planta inferior del Centre Comercial El Pallol.

L’edifci que queda de peu a la zona on s’ha d’instal·lar l’hotel a la plaça del Pallol desapareixerà totalment aquest mes de maig. L’empresa encarregada del seu enderroc, Profirex, ja està tirant a terra l’estructura exterior del darrer pis que ocupava la zona, després que les tasques per part dels treballadors s’iniciessin fa aproximadament un mes. D’aquesta manera, el proper juny podria acollir les primeres tasques de l’empresa promotora del projecte per tal d’iniciar la construcció del centre.El gerent de Profirex, David Garcia, va exposar que l’enderroc de l’habitatge «en dues setmanes quedarà tot enllestit». Des de fa poc més d’una setmana, els operaris treballen en els murs exteriors de la casa, de manera que només queda fer la càrrega de la finca. La demolició de les façanes s’haurà allargat, si es compleixen els terminis, durant gairebé tres setmanes. Des de l’inici del desvallestament de la construcció ha transcorregut, gairebé, el mes i mig que es va fixar Profirex. Garcia, amb tot, expressa que s’estan complint els temps