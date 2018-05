L'Aeroport de Reus supera els 43.000 passatgers a l'abril, un 3,4% més que l'any passat

En els quatre primers mesos de l’any l’increment és del 4%, amb més de 73.000 viatgers

Actualitzada 14/05/2018 a les 14:25

L’Aeroport de Reus ha registrat a l’abril un total de 43.751 passatgers, un 3,4% més que en el mateix mes de l’any passat, segons les dades fetes públiques per Aena. En els quatre primers mesos del 2018, 73.657 usuaris han passat per l’aeroport, un 4% més que fa un any. Pel que fa a les operacions, a l’abril es van realitzar 1.274 moviments, un 17,2% més que un any enrere. Entre gener i abril, l’aeroport del Baix Camp acumula 3.753 operacions, un 9,1% més que en el còmput global dels quatre primers mesos de 2017.Malgrat que el gruix del tràfic de les vacances de Setmana Santa es va registrar al març i no a l’abril, com va succeir el 2017, l’Aeroport de Reus va mantenir el mes passat una tendència creixent tant en passatgers com en operacions. De fet, cal recordar que l’increment de viatgers al març va assolir el 41,5% respecte l’any anterior i, pel que fa als moviments d’avions, va haver-hi un augment del 5,2%.Pel que fa a les companyies, a l’abril Ryanair va acaparar el 91,5% dels passatgers que van passar per l’aeroport. En total, l’aerolínia irlandesa de baix cost va moure el mes passat 40.030 viatgers, seguida a molta distància per Easyjet, que en va sumar 1.829.