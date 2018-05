El Teatre Bartrina programa 15 espectacles per a la temporada de Tardor

Les entrades es posaran a la venda el dia 12 de juny

Actualitzada 14/05/2018 a les 17:05

El Consorci del Teatre Bartrina de Reus ha aprovat una programació amb 15 espectacles i 2 sessions escolars, amb un total de 17 funcions, per al nou trimestre de Tardor 2018 que començarà el dia 6 d'octubre, a les 20 hores, amb l’estrena del muntatge Rhumans, de Rhum & Cia., un nou muntatge dirigit a tots els públics.Els espectacles programats corresponen a 1 muntatge de circ, 5 obres de teatre, el Festival COS, 5 concerts i 3 espectacles familiars (amb 4 funcions en total) per a infants de 3 a 12 anys. A banda d’aquesta programació oficial, el Bartrina acollirà 15 activitats més, així com el Festival Memorimage durant el mes de novembre, i les sessions del Cine-club, en el qual hi haurà 8 dies de programació.En l'apartat musical destaca el cicle Accents del qual, el Teatre Bartrina n’és co-organitzador i que inclou dos concerts: per un costat l'estrena del nou disc d'Obeses, titulat Fills de les estrelles i, per l'altre, una actuació de Toti Soler i Gemma Humet, que presentaran Més de 50 anys. També cal destacar el concert del 10è aniversari de la Sax Ars Band, el 27è aniversari dels viatges musicals d'El Toubab (que tindrà les entrades gratuïtes), l'homenatge al Xesco Boix en l’apartat familiar i el concert de Nadal de l'Orquestra Camerata XXI. Enguany, amb motiu de la Ciutat de la Música 2018 el Consorci del Teatre Bartrina ha tingut una especial cura en incloure a la programació del trimestre, una bona representació de la música produïda a les comarques meridionals.D'altra banda, la nova temporada del Teatre Bartrina repeteix l'experiència del Fòrum de l'Espectador posterior a diferents sessions de la programació. Es tracta d'un col·loqui que es realitza en col·laboració amb la Delegació a Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i on es conversa sobre les principals qüestions que planteja l'obra representada. Aquesta és una activitat que es fa des de fa tres anys i, a més el proper octubre, es realitzarà una exposició al vestíbul del Centre de Lectura amb les fotografies de tots els fòrums realitzats fins ara amb les companyies.Pel que fa a teatre, s'ha programat l'estrena d'una nova producció del TEBAC, Mesura per mesura, de William Shakespeare, dirigida per Miquel Àngel Fernández. També pujarà a l’escenari del Bartrina les actrius Emma Vilarasau i Mar Ulldemolins, amb l'obra Un tret al cap de la Sala Beckett; la representació Mala broma, amb Anna Sahún i Ernest Villegas, un dels èxits de públic de la temporada, o Les noies de Mossbank Road, de Bitó Produccions, amb Clara Segura, Marta Marco i la Cristina Genebat, dirigides per la Sívia Munt.Les entrades per al nous espectacles de programació es posaran a la venda el dia 12 de juny i s'activarà també l'abonament de la temporada «Més x menys», així com l'abonament «Menut Tardor 2018» per als espectacles familiars programats.