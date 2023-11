El brot que va afectar 44 infants de Calafell va ser pel menjar en mal estat servit a les escoles bressol

L'Ajuntament obre un expedient a l'empresa de càtering i des d'aquest divendres ja hi ha una altra companyia

L'Agència de Protecció de la Salut de Catalunya ha conclòs que el brot lleu que van patir 44 infants de Calafell (Baix Penedès) va ser causat pel menjar en mal estat que els havien servit a les quatre escoles bressol municipals. Els fets van passar el 2 de novembre, quan hores després de dinar un grup d'infants de menys d'un any d'edat van presentar erupcions als llavis i en zones de la cara properes a la boca. L'estudi ha determinat que en les mostres del menjar d'aquell dia analitzades s'han identificat traces d'un compost orgànic que pot provocar reaccions al·lèrgiques. L'Ajuntament de Calafell ha obert un expedient a l'empresa prestadora del servei, Àgora Càtering, i des d'aquest divendres el menjar el porta una altra companyia.



Segons ha explicat el consistori, l'informe conclou que el compost orgànic localitzat són amines biògenes i que es van trobar en nivells molt baixos tant al primer plat -crema de verdures- com en el segon -pit de pollastre-. El menjar es va servir a les quatre escoles bressol municipals, però l'afectació només va ser als infants més petits. Fins a 60 menors van anar al centre mèdic, si bé de casos confirmats únicament n'hi ha 44. Segons han apuntat fonts municipals, els setze restants haurien estat afectats per una passa de gastroenteritis que no tindria relació amb aquests aliments. Tots els quadres mèdics van resultar lleus i cap va requerir ingrés hospitalari.Des del consistori han explicat que fins ara estaven molt contents amb el servei prestat per Àgora Càtering, que va guanyar un concurs públic. Arran de l'episodi li han obert un expedient que determinarà si se li aplica una sanció econòmica o la rescissió del contracte. De moment, i per garantir la tranquil·litat de les famílies, des d'aquest divendres el càtering el subministrarà una altra empresa especialitzada. L'Ajuntament també ha destacat que durant tot aquest temps s'ha informat puntualment les famílies de la problemàtica i la seva evolució.