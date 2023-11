Els Mossos d'Esquadra detenen tres homes in fraganti després de robar en un domicili de Calafell

En l'escorcoll van localitzar-los un passamuntanyes, mitjons i diverses eines

Actualitzada 16/11/2023 a les 14:26

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell han detingut aquesta passada matinada tres homes, de 18, 19 i 20 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.Els fets han tingut lloc al voltant de les 01:00 hores al barri Marítim de Calafell, quan una patrulla que efectuava tasques de prevenció de delictes va ser alertada d'un possible robatori en un domicili pròxim. En dirigir-se al lloc, van aturar i identificar tres desconeguts.Els agents van observar que la roba que vestien estava molt bruta, com si s'haguessin arrossegat per terra i els van escorcollar. Els van localitzar un passamuntanyes, unes ulleres de protecció, diversos parells de mitjons i dues bombones de diòxid de carboni.Mentrestant, una altra patrulla va comprovar que molt a prop del lloc algú havia accedit en un domicili situat al carrer Manzanares a través d'un jardí privat. Després forçar la persiana i trencar una porta, els lladres van regirar armaris i calaixos i en fugir van deixar-se un martell i diversos tornavisosPer tot plegat, els tres homes aturats a pocs metres del lloc dels fets, van quedar detinguts com a presumptes autors del robatori amb força.Està previst que passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell en les properes hores.