La ucraïnesa 'Wounded Land', guanyadora del Most 2023

La pel·lícula ucraïnesa Wounded Land, sobre la resistència dels viticultors enmig de la guerra, ha rebut aquest diumenge el Gran Premi del Jurat de la secció Collita del Most 2023. El seu propi director, Roman Zajac, ha obtingut un permís especial de les autoritats d'Ucraïna per poder assistir al certamen.



Pel que fa al Premi Vi Català, ha recaigut en Qui sembra, parla. Qui escolta, cull, de Manel Cortés, mentre que el Premi al Millor Treball de Ficció ha estat per a la minisèrie Las gotas de Dios.

El Premi al Millor Treball Documental se l'ha endut Coule/Presse, de Matthieu Desbordes, i el Premi al Millor Treball Promocional ha anat a parar a l'espot Y el sol se convirtió en vino, dels vins de Jumilla. Per últim, el Premi Sostenibilitat ha estat per Crush: Message in a Bottle.

Dins la secció de curnmetratges Brot, el jurat ha decidit atorgar mencions especials als films Pisanka i Dona, sobre el procés de donació d'òvuls.