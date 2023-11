Detinguda una dona per diversos furts, estafes i robatoris amb força en domicilis de persones grans al Baix Penedès

Enganyava les víctimes dient que estava embarassada i necessitava un got d'aigua o fer ús del servei per poder accedir als seus domicilis i furtar diners i joies

Actualitzada 08/11/2023 a les 10:28

Agents dels Mossos d'Esquadra del Vendrell han resolt vuit furts a interior de domicili, un robatori violent, dos robatoris amb força i dos delictes d'estafa a víctimes d'edat avançada a les poblacions de Cunit, Segur de Calafell i Vendrell.La investigació es va iniciar arran d'un seguit de fets amb el mateix modus operandi i en una zona geogràfica molt concreta comesos entre els mesos de juny a novembre.Segons les gestions d'investigació i la informació recollida, l'autora era en tots els casos la mateixa dona. Aquesta persona buscava víctimes d'edat avançada, amb problemes de mobilitat i cognitius, per guanyar-se la seva confiança. A més, quan les havia triat, les seguia fins a casa per recopilar informació sobre elles, com per exemple els noms que posava a les bústies, i poder així establir una mínima relació de confiança.Gràcies a això i després d'emprar les seves habilitats per guanyar-se la confiança de les víctimes, les abordava a casa seva i, amb l'excusa que estava embarassada, els demanava poder entrar a prendre un got d'aigua o fer ús del servei.Un cop l'autora aconseguia entrar a l'interior del domicili i aprofitant-se de les limitacions de les víctimes, els furtava diners en efectiu i joies, principalment.Destaca que, en un dels furts, va sostreure joies valorades en més de 12.000 euros. Un altre cas, especialment rellevant per la indefensió que afectava a la víctima, va ser un furt comès a Calafell. L'autora va quedar enregistrada a l'interior de l'habitació de la víctima furtant-li el mòbil i les joies just davant seu sense que aquesta última pogués fer res per evitar-ho perquè no es podia aixecar del llit per problemes de mobilitat.Un altre cas remarcable va ser a Cunit, on la víctima es va adonar del furt i, quan li va suplicar a la investigada que li retornés una cadena d'or amb un gran valor sentimental per a ella i es quedés la resta dels objectes furtats si volia, l'autora no li va retornar i va reaccionar donant-li diverses empentes per fugir, tot i l'edat avançada de la víctima.També a Cunit però en un altre furt diferent, la investigada es va emportar el moneder de la víctima i va utilitzar les targetes bancàries per comprar dècims de loteria.La detenció d'aquesta dona de 40 anys, especialitzada en el tipus de furts descrits a gent gran, va ser el passat 1 de novembre gràcies a la ràpida resposta policial per part d'agents de la Policia Local de Cunit. En assabentar-se que s'acabaven de produir dos furts en dos domicilis situats, un al carrer Joaquim Mir i l'altre al carrer Pere Romeu, els agents de la policia local es van coordinar amb la Unitat d'Investigació del Vendrell i van iniciar d'immediat la recerca de la presumpta autora.Els agents van poder localitzar-la i detenir-la i van recuperar els objectes que acabava de furtar de l'interior de dos domicilis.Un cop a dependències policials, agents de la Unitat d'Investigació es van fer càrrec de la detinguda i van continuar les gestions que han permès relacionar-la amb la resta de fets.Destaca del perfil de la detinguda el seu ampli historial delictiu, amb una quarantena d'antecedents policials, prop d'un centenar de requeriments i, en el moment de la detenció, tres ordres de detenció i una ordre d'ingrés a presó vigents. Ordres judicials que es derivaven de la presumpta participació de la investigada en altres delictes molt similars als descrits.Finalment i en paral·lel al cas portat per la Unitat d'Investigació del Vendrell, un altra unitat d'investigació, concretament la de Vilanova i la Geltrú, va poder resoldre un altre cas per cinc fets més comesos per la investigada amb el mateix modus operandi a la seva demarcació. De fet, un dels furts també es va convertir en un robatori amb violència quan l'autora va ser sorpresa per la víctima.La detinguda va passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.