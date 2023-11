L'Arboç celebrarà la Fira de Santa Llúcia el cap de setmana del 9 i 10 de desembre

Enguany coincidirà amb la Trobada de Gegantons per commemorar els 25 anys del Gegantó Gumersind de l'Arboç

Actualitzada 07/11/2023 a les 17:19

L'Ajuntament de l'Arboç anuncia el cap de setmana del 9 i 10 de desembre de 2023 com les dates de celebració de la 811 edició de la tradicional i nadalenca Fira de Santa Llúcia i la Fira de la Punta al Coixí que enguany coincidirà amb la trobada de Gegantons per commemorar els 25 anys de la creació del Gegantó Gumersind de l'Arboç.Com sempre, el to nadalenc, el públic familiar i enguany, els gegantons seran, sens dubte, els grans protagonistes durant tot el cap de setmana de celebració de la Fira arbocenca. I el diumenge 10 de desembre seran les puntaires les que agafaran el protagonisme amb la celebració de la Plantada i Exhibició de coixins i amb el Gran Mercat de la Punta al Coixí de Catalunya.Ben aviat s'informarà a tots els paradistes del procediment per poder muntar parada durant la fira. A principis de desembre es presentarà el programa amb tots els actes d'aquesta edició que es podrà consultar i descarregar a l'adreça www.arbocenc.cat