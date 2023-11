La Bisbal de Penedès projecta una nova zona industrial de 48 hectàrees a les Planes del Vent

La nova proposta de parc empresarial inclourà equipaments municipals i àrees verdes

Actualitzada 06/11/2023 a les 12:33

L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès projecta una nova zona industrial, logística i de serveis amb vials, de 48 hectàrees a les Planes del Vent. L'equip de govern es va reunir amb l'empresa promotora fa uns dies per abordar els detalls d'aquesta nova àrea industrial. Aquest dilluns s'ha registrat la nova proposta que comptarà amb àrees verdes i equipaments municipals. El consistori té previst crear-hi un centre de formació professional dual i de formació ocupacional i també iniciarà la creació d'una comunitat energètica. El nou polígon estarà a més de 450 metres dels habitatges situats a l'avinguda de la Generalitat i de la Diputació i estarà connectat amb un carril bici.



Segons el consistori, la nova zona industrial serà «sostenible» i es col·locaran plaques solars fotovoltaiques als sostres de les empreses per proveir-les d'energia. Aquestes també tindran un disseny integrat en l'entorn de vinya i oliveres. Les naus es construiran segons la demanda i, per tant, no se'n construiran «perquè quedin buides».En aquest sentit, l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha avançat que hi ha una «important empresa industrial interessada a instal·lar-s'hi». «Quan sigui el moment, s'engegarà un procés participatiu perquè els bisbalencs decideixin què s'hi fa a la zona d'equipaments: un parc, un jardí, una zona esportiva, una zona d'oci», ha afegit.Pel que fa als «avantatges» de la nova àrea industrial, la batllessa ha destacat, per un costat, els ingressos de les llicències d'obres per construir el centre de formació i tot allò que es decideixi durant el procés participatiu, i per l'altre, els impostos de l'IAE o els futurs llocs de feina que generaren les noves companyies, entre altres.