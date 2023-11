Els Verds tornen a fer història per Tots Sants

Els Xiquets de Tarragona recuperen la confiança amb els castells bàsics de nou

Actualitzada 01/11/2023 a les 18:08

Quan una colla assoleix per primera vegada un castell en la història, la resta de la diada queda eclipsada. Així es va viure novament la diada de Tots Sants a Vilafranca del Penedès. Si el 2022 va ser el pilar de 9 amb folre i manilles, enguany els Castellers de Vilafranca han tornat a trencar el sostre dels castells amb el 9 de 9 amb folre. Això, però, no pot fer oblidar l'excel·lent actuació dels Xiquets de Tarragona recuperant els castells de nou i les millors diades de la temporada de Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants.Però els protagonistes principals van tornar a ser els Verds que, d'entrada, van ensopegar amb el 3 de 10 amb folre i manilles, desmuntat per problemes d'encaix entre manilles i quarts. A la segona ronda hi van tornar per descarregar-lo per segona vegada aquesta temporada. De fet, només ells l'han fet a la represa del món casteller. La dimensió desconeguda estava preparada per a la tercera ronda, el 9 de 9 amb folre, castell inèdit en la història. El castell va sorprendre a tothom, ja que va pujar amb més fermesa de la prevista i es va carregar amb tanta solvència que molta gent pronostica la més que possible descarregada en un futur. De fet, només l'enfonsament d'una agulla va fer que el castell es trenqués just després de les aletes. Volien rematar una de les actuacions més importants de la història amb el 4 de 9 sense folre, però després de tres peus i un intent desmuntat, els verds van renunciar-hi. Van tancar la sevaactuació amb el pilar de 8 amb folre i manilles.Els Xiquets de Tarragona van treure's l'espina de les festes de Santa Tecla de la millor manera. Per començar el «tràmit» del 7 de 8 que enguany ja havien completat dues vegades i servia per donar confiança especialment a la canalla. La feina arribava a la segona i tercera ronda amb els castells de nou. Primer el 3 de 9 amb folre segur, solvent i tranquil. Una mostra de la bona feina a l'assaig de les últimes setmanes. I el mateix es podria dir del 4 de 9 amb folre que servia per rematar l'actuació. Tot i que no és la millor que han fet aquesta temporada, recuperar els galons de nou els serveix per gairebé acabar una temporada castellera que els fa ser optimistes de cara al futur.Els Capgrossos de Mataró van tornar a mostrar el potencial casteller fent la seva millor actuació de la represa. Van repetir el que tres dies abans ja havien descarregat a Girona per Sant Narcís, però canviant l'ordre. Primer el 3 de 9 amb folre que, si tinguessin gent, podrien somiar en pujar-li un pis. Després el 2 de 9 amb folre i manilles. Més treballat que diumenge passat, però efectiu i per acabar el 4 de 9 amb folre que no els cau des de 2006. La cirereta de l'actuació va ser la recuperació del pilar de 6.Finalment, els Castellers de Sants van complir els seus objectius de descarregar tres castells de vuit en una mateixa actuació. Després del 3 i el 4 de 8, la gran notícia va ser el 7 de 8, que van tornar a descarregar set anys després.