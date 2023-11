Els Castellers de Vilafranca fan història i carreguen l'inèdit 9 de 9 amb folre a la diada de Tots Sants

Els Xiquets de Tarragona han completat els bàsics de 9

Actualitzada 01/11/2023 a les 17:06

Capgrossos reedita la seva millor actuació de la temporada

Mònica Terribas, Quim Masferrer i Queco Novell, nous socis d'honor

L'ambició dels Castellers de Vilafranca sembla no trobar sostre. La colla ha escrit un nou capítol en la història del món casteller aquesta diada de Tot Sants carregant per primera vegada a la història el 9 de 9 amb folre, una construcció que ningú havia intentat abans.Ho han fet amb una sola enxaneta, fet que n'ha extremat la dificultat, ja que el plantejament inicial d'aquest castell és carregar-lo amb tres enxanetes simultànies. En fer la tercera aleta, el castell ha cedit. L'inèdit 9 de 9 ha arribat després que els verds hagin descarregat un altre gran gamma extra: el 3 de 10 emmanillat. Al seu torn, els Capgrossos de Mataró han lluït la torre de 9, els Xiquets de Tarragona han completat els bàsics de 9 i Sants ha assolit el 7 de 8.Els verds han donat el tret de sortida a la seva diada amb el 3 de 10 amb folre i manilles, que han completat després d'un primer intent desmuntat. El castell ha desfermat l'eufòria a la plaça i ha encoratjat la colla a dur a plaça l'inèdit 9 de 9. En total es calcula que la construcció pesa més de 12.000 quilos. La formen 190 castellers i la pinya consta d'unes 500 persones.El castell ha generat un silenci sepulcral que s'ha trencat progressivament amb forts aplaudiments a mesura que l'enxaneta ha fet cadascuna de les tres aletes. Després de coronar la tercera rengla, la colla ha començat a descarregar el castell fugaçment. Amb tot, la construcció no ha pogut superar diverses batzegades i s'ha esfondrat una de les tres composicions que formen l'estructura, fet que ha arrossegat tota la resta.L'anunci de l'insòlit 9 de 9 folrat durant les setmanes prèvies havia generat una gran expectació en una diada que ja de per si és molt multitudinària. Aquest dimecres s'han aplegat a la plaça de la Vila i l'adjacent plaça de Sant Joan prop de 6.000 espectadors.Els verds aspiraven a arrodonir la seva diada en l'any del 75è aniversari amb el 4 de 10 amb folre i manilles o el 4 de 9 net. Han optat per aquesta segona opció, però se n'han desdit en quatre ocasions. Després de tres peus i un intent desmuntat, finalment la colla ha hagut de tancar l'actuació amb dos castells completats. Pel que fa al pilar, han defensat l'espadat de 8 emmanillat. Els verds han estat l'única colla en descarregar tres gammes extra.Al seu torn, els Capgrossos de Mataró han obert plaça descarregant el 3 de 9 amb folre, que ha pujat lent però serè. En segona ronda, els del Maresme han apostat per la seva gran carta d'aquesta diada: la torre de 9 amb folre i manilles. La colla l'ha completat després d'un primer intent desmuntat. Per últim, ha posat la cirereta a la seva actuació amb el 4 de 9, igualant així el sostre assolit diumenge a Girona. El pas per Vilafranca l'han tancat amb un èpic pilar de 6Per la seva banda, els Xiquets de Tarragona han començat la seva actuació descarregant el 7 de 8, que inusualment han coronat amb dues enxanetes. En segona ronda, han completat el 4 de 9 amb folre, que han defensat amb molta agilitat, mentre que a la tercera ronda han descarregat el 3 de 9, també amb celeritat. En aquest segon cas, la colla ha hagut de defensar l'estructura de diverses tremolors.Finalment, pel que fa als Castellers de Sants, han començat descarregant el 4 de 8. Els barcelonins han tornat aquest dimecres a Vilafranca després que la diada de l'any passat comptés de forma excepcional només amb tres colles. A la segona ronda, han assolit el 3 de 8, que han coronat un xic lent i han defensat amb ungles i dents a la descarregada. Els borinots han anat de menys a més i han signat el final de la seva actuació descarregat el 7 de 8.Com és tradició per Tots Sants, abans de l'actuació a plaça, els Castellers de Vilafranca han nomenat els socis d'honor. Enguany la distinció ha estat per a la periodista Mònica Terribas, l'actor i comunicador Quim Masferrer, i l'actor Queco Novell. Aquest dimecres també ha visitat la seu dels Castellers de Vilafranca l'ex conseller Raül Romeva, que va ser nomenat soci d'honor l'any 2018 quan estava empresonat per l'1-O i encara no havia visitat la colla verda.