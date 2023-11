Cremen completament dos vehicles durant la matinada a Llorenç del Penedès

L'incendi ha afectat la façana d'un edifici, el cablejat, les finestres i les persianes del bloc i també ha entrat fum a tres pisos

Actualitzada 01/11/2023 a les 11:11

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi de vehicles a Llorenç del Penedès. L'avís l'han rebut a les 06.25 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions.Allà han comprovat com el foc ha començat en un dels vehicles que es trobava aparcat i ha acabat afectant a un altre que hi havia al costat. Així doncs, els dos turismes han cremat completament.A més, durant l'incendi s'ha produït una gran flamerada, fet que ha afectat la façana d'un edifici, el cablejat, les finestres i les persianes del bloc i també ha entrat fum a tres pisos. Per aquest motiu, els Bombers han evacuat i revisat tot el bloc i han ventilat els habitatges. Cap persona ha resultat ferida.