La màgia del lettering i les aquarel·les a la Sala Portal del Pardo del Vendrell

Actualitzada 30/10/2023 a les 10:52

L'artista Mònica Boladeres de @drawing.polaroid, oferirà a la Sala Portal del Pardo del Vendrell un curs d'iniciació al món del lettering i l'aquarel·la. Unes sessions per aprendre a usar el color i crear projectes fantàstics aplicant tècniques i efectes bàsics amb aquarel·les i també per a crear textos bonics amb la tècnica del lettering, amb la qual es poden crear pinzellades plenes de color i màgia.El curs es realitzarà els divendres 7 i 24 de novembre i 1 de desembre de 2023, de 17.30 h a 19.30 h, a la Sala Portal del Pardo, i s'adreça a persones de totes les edats que tinguin ganes d'aprendre i experimentar a través de la lletra i el color.L'activitat és d'accés gratuït i inclou tot el material. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a la mateixa Sala Portal del Pardo (carrer Major, 20), al telèfon 977182135 o per correu electrònic a espaicultural@elvendrell.net Aquest curs forma part de les activitats que ofereix la Universitat Rovira i Virgili al Vendrell en el seu compromís sociocultural i amb el territori, i és la primera vegada que n'acull un l'espai de difusió cultural Sala Portal del Pardo.