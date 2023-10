Anuncien la creació d'una nova unitat canina a la Policia Local del Vendrell

L'anunci es va fer en el marc del Dia del Patró de la Policia en el que també es van fer reconeixements a alguns dels agents el cos

Actualitzada 30/10/2023 a les 11:44

Medalles de fidelitat als diferents agents en actiu pels seus anys de servei continuat al Cos de la Policia local del Vendrell.



La medalla al mèrit policial a cinc agents per les seves destacades actuacions en serveis.



Els diplomes del curs bàsic d'agent a sis agents, que enguany han superat l'ISPC.



Reconeixement a diferents comandaments de Cossos de Seguretat per la seva implicació i col·laboració.



Felicitacions a agents per diferents actuacions i serveis destacats, així com també a ciutadans per la seva col·laboració.



Reconeixement als agents i comandaments responsables de diferents àrees i també a exagents per la seva entrega i dedicació.

El passat dissabte 28 d'octubre, l'Auditori Pau Casals del Vendrell va acollir l'acte de celebració del Dia del Patró de la Policia 2023, un acte festiu i de reconeixement als agents del cos, en el transcurs del qual es van lliurar diferents distincions i condecoracions:I també es va fer un reconeixement, amb l'entrega del carnet d'agent jubilat, a una agent que recentment s'ha jubilat, pel seu servei en aquest cos durant aquests anys.En la seva intervenció, el regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, va destacar que «el nostre model policial esdevé en ple segle XXI un servei públic essencial per a la societat, i és per això que actes com aquest ens ajuden a valorar, reconèixer i dignificar la vostra tasca». El regidor va afegir que «aquesta tasca ha d'anar acompanyada d'accions valentes i decidies per part de l'administració per atorgar les eines i recursos necessaris per tal de poder desenvolupar amb normalitat i professionalitat les vostres funcions». En aquest sentit va aprofitar per anunciar que «a la incorporació de 10 nous agents, que permetrà augmentar la presencia de policies locals als carrers, aquest 2024 s'hi sumarà una unitat canina que es crearà per seguir lluitant contra el tràfic de drogues i la criminalitat que això comporta als nostres carrers».