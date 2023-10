Signen un conveni per millorar la seu de la URV a Coma-ruga

En el pressupost de 2024 s'ha previst una primera partida d'inversions de 100.000 euros per refer i millorar les instal·lacions

Actualitzada 27/10/2023 a les 16:08

L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i el rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Pallarès, van signar dimecres un conveni per continuar impulsant el desplegament del campus i les activitats de la seu de la URV a Coma-ruga, així com activitats culturals al territori.El rector va valorar positivament la col·laboració establerta entre la universitat i l'Ajuntament, ja que «un dels objectius de la Universitat és que aquesta seu sigui el motor social i l'element transformador del canvi al seu territori».Per la seva banda, Martínez va posar en relleu que aquest és el segon conveni que se signa amb la URV, tot i que fa 20 anys que el Vendrell és seu física d'estudis universitaris. També va avançar que en el pressupost de 2024 s'ha previst una primera partida d'inversions de 100.000 euros per refer i millorar les instal·lacions.