L'Hospital del Vendrell, en el TOP 20 dels hospitals de l'Estat

Ha estat reconegut com un dels millors hospitals per la seva gestió hospitalària global, mentre que l'Hospital de Santa Tecla ha estat entre els nominats

Actualitzada 27/10/2023 a les 09:59





L'Hospital del Vendrell de la Xarxa Santa Tecla, que ja acumula tres premis en diferents categories des que se celebra aquest certamen, enguany ha estat condecorat com un dels millors hospitals en gestió hospitalària global en la categoria d'hospitals generals petits de l'estat d'àmbit comarcal. Així, els resultats globals de la gestió de l'hospital són reconeguts, una vegada més, per una entitat independent de llarga trajectòria en gestió i qualitat en hospitals arreu de l'Estat. Els premis a hospitals Top 20 que atorga IQVIA, empresa líder en l'ús de dades, tecnologia i analítiques avançades, han celebrat aquest any la seva 24a edició amb un rècord de participació de 185 hospitals de l'àmbit nacional, el 57 % dels quals són públics i 43 % privats.