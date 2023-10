Veïns de la zona e la carretera de Valls del Vendrell denuncien que hi ha carrers on no funciona l'enllumenat públic

La Federació Xarxa Vendrellenc reclama una auditoria externa per valorar l'efectivitat del sistema municipal d'enllumenat públic

Actualitzada 23/10/2023 a les 09:12

Els veïns que viuen a la carretera de Valls del Vendrell denuncien que diversos carrers del barri es queden a les fosques durant les nits. Des de l'entitat veïnal Carretera de Valls Nord demanen a l'Ajuntament del Vendrell que treballi per garantir el bon funcionament d'aquesta infraestructura pública.L'associació de veïnes i veïns de Carretera de Valls Nord, denuncia que diversos carrers del barri es troben a les fosques, en concret han detectat que el carrer Industria porta dies a les fosques, al carrer Santa Anna hi ha un lateral a les fosques i la meitat estan foses o al carrer Serafí Pitarra també hi ha problemes a l'enllumenat. Des de la entitat veïnal reclamen a l'Ajuntament de Vendrell que treballi per garantir el bon funcionament de l'enllumenat públic, recordant que tenen un empresa que te l'obligació de treballar pel seu bon funcionament.Des de la Federació Xarxa Vendrellenca, recorden que el problema d'enllumenat de la zona e carretera de Valls son similars als que hi ha a molts indrets del municipi i insisteixen en la necessitat de fer una auditoria externa del compliment del contracte i de la situació de l'enllumenat, per tenir una radiografia de la realitat del compliment i la situació de la infraestructura publica.